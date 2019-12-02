Сенатор Сергей Лукин провел личный прием граждан

29 ноября сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин провёл личный приём граждан. Встреча состоялась в рамках недели приёмов, приуроченных ко Дню рождения партии «Единая Россия».

Одной из главных тем встречи стали меры поддержки семей с детьми и детских организаций. Сергей Лукин подчеркнул, что забота о подрастающем поколении вошла в число стратегических приоритетов страны. Указом Президента России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства, и национальные проекты должны стать действенным инструментом в достижении поставленных им целей.

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В особом внимании нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Яковлева, в одиночку воспитывающая ребёнка с тяжёлым заболеванием, пришла на приём, чтобы поблагодарить Сергея Лукина за поддержку, которую он регулярно оказывает их семье. Благодаря помощи сенатора её дочь Кира получает жизненно необходимые ей курсы реабилитации, состояние девочки улучшилось. В ходе встречи Татьяна поделилась с сенатором еще одной радостью: после того, как выплаты неработающим родителям детей-инвалидов по инициативе Президента с 1 июля были увеличены, у неё появилась возможность улучшить жилищные условия и приобрести в ипотеку квартиру на вторичном рынке. Сергей Лукин подробно расспросил о состоянии помещений и пообещал помочь с ремонтом.

- Это такое счастье – иметь собственное жильё, а не съёмное, - рассказала Татьяна Яковлева.

- Новый год вы встретите уже в отремонтированной квартире, - заверил сенатор – и тут же получил приглашение на новоселье.

Сергей Лукин убежден – помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, должна быть действенной и незамедлительной.

Многодетная семья Олега и Светланы Стариковых столкнулась с бытовой проблемой, которая грозила перейти в разряд нерешаемых. Несколько лет назад они переехали в Новую Усмань. Глава семьи работает отделочником, мама занимается воспитанием четверых детей. Стариковы-младшие не только хорошо учатся в школе, но и увлекаются музыкой и художественным творчеством. Зарплаты Олега хватает на насущные нужды семьи, а вот заменить обветшавшую кровлю на доме оказалось не под силу, многочисленные обращения в различные инстанции результата не давали. На приёме у сенатора вопрос решился быстро. И.о. заместителя главы Новоусманского района по строительству и ЖКХ Сергей Гугнивенко и глава Усманского 1-го сельского поселения Сергей Киреев предложили «дорожную карту» решения проблемы. Все работы должны завершиться до январских морозов.

- Наша обязанность – оказывать всеобъемлющую поддержку многодетным семьям. Для того, чтобы изменить демографическую ситуацию в нашей стране к лучшему, необходимо обеспечить достойные условия для рождения, воспитания и образования детей. Родители не должны оставаться один на один со своими проблемами. Нам нужно создать законодательную платформу для защиты их прав и атмосферу неравнодушия в обществе, - подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин.

Также Олег Стариков обеспокоен низким качеством питьевой воды в Новой Усмани. Представители муниципальных властей пояснили, что в настоящее время прорабатывается возможность включения населенного пункта в программу «Чистая вода».

- Проблему с качеством воды в Новой Усмани надо решать системно, я готов подключиться, - подчеркнул сенатор.

Руководители сразу двух детских учреждений – Центральной детской библиотеки им. С.Я. Маршака и детского сада – обратились к сенатору с просьбой о помощи в ремонте. Заведующая детсадом №194 в микрорайоне Подклетное Татьяна Мединцева знает, что на поддержку Сергея Лукина в трудных ситуациях всегда можно рассчитывать. Она поблагодарила парламентария за то, что он не теряет связи с жителями округа, по которому избирался в областную Думу, и после того, как стал членом Совета Федерации.

Эксперты в ближайшее время обследуют помещение легендарной детской библиотеки и определят необходимый объём помощи. А книжный фонд в скором будущем пополнится уникальным произведением. В ходе приёма свою книгу «Ровесники» презентовал член Совета ветеранов Советского района Воронежа Виктор Хаустов. Это документальное повествование о жизни воронежцев в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории области. Автор лично вручил экземпляр своей книги сенатору. Виктор Хаустов уверен: ценный исторический материал может стать основой для спектаклей детских театров, а также найти широкое применение в работе библиотек и образовательных центров. Сергей Лукин высказал предложение об издании дополнительного тиража книги.

- Это произведение должно быть в каждой библиотеке Воронежской области. Патриотическое воспитание молодёжи – одна из важнейших задач нашего государства, - подчеркнул парламентарий.

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Сенатора Сергея Лукина и Совет ветеранов Советского района связывают давние дружеские отношения. Парламентарий оказывает общественной организации необходимую помощь, поддерживает инициативы Совета ветеранов. С особой теплотой представители старшего поколения вспоминают поездки по местам боевой славы, организованные для них Сергеем Лукиным. В ходе беседы во время приёма ветераны поблагодарили сенатора за подписку на «Парламентскую газету», которую он для них регулярно оформляет. На следующее полугодие подписка на газету будет продлена, заверил сенатор. Также Сергей Лукин и представители Совета ветеранов обсудили подготовку к грядущему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Жители интенсивно развивающегося микрорайона Шилово делегировали на приём к Сергею Лукину представителя инициативной группы Александра Черкасова. У них сразу несколько наболевших вопросов: остро необходимы новые отделения почты и банка. Приглашенная на прием директор ФГУП Почта России по Воронежской области Юлия Гурьянова рассказала, что в следующем году планируется перестроить существующее помещение почтового отделения, увеличив площадь зала для посетителей. Кроме того, в инвестиционной программе Почты России предусмотрено появление отделения связи в новой части микрорайона, в настоящее время ведётся поиск подходящего помещения. По словам Юлии Гурьяновой, отделение связи может открыться здесь уже в 2020 году, причем оно будет соответствовать концепции «почта плюс почта-банк».

Кроме того, как сообщил Сергей Лукин, в микрорайоне Шилово будет и новое отделение Сбербанка: ремонт помещения для него планируется начать уже в декабре.

Также сенатор от Воронежской областной Думы проинформировал представителя инициативной группы о том, что завершены проектные работы по реконструкции автодороги, соединяющей микрорайон Шилово с Воронежем. Она будет расширена до четырёх полос. Начало строительных работ запланировано на будущий год.

- В результате реализации национальных проектов люди должны ощутить реальное повышение качества жизни во всех значимых сферах, почувствовать существенные перемены к лучшему. Цель проведения личных приёмов – не только оказание действенной адресной помощи в решении насущных проблем граждан. Для меня общение с жителями региона – это мониторинг ситуации, необходимый для того, чтобы определить направления, требующие дальнейшей корректировки в законотворческом процессе.

Ольга Вороновская