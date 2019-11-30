Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял в ней участие, и публикуем самые актуальные вопросы, а также полученные на них ответы.

- На что обращать внимание в первую очередь при выборе потребительского кредита? Какие "подводные камни" могут подстерегать?

- При выборе кредитного продукта, в первую очередь, необходимо принять для себя решение, какому банку клиент доверяет, с кем ему удобно взаимодействовать. На выбор банка влияет множество факторов: ставка по кредиту, прозрачность и понятность платежей, удобный интерфейс приложений и интернет-банкинга, быстрое обслуживание, страховые платежи, грамотно составленный договор.

Никогда не подписывайте кредитный договор в спешке, внимательно изучите все пункты и задайте вопросы своему менеджеру. Подробно расспросите обо всех платежах, в том числе страховых. Правильно рассчитать комфортную сумму вам поможет ваш менеджер, ориентируясь на ваш доход. Здесь важно понимать, что если ваш реальный доход существенно ниже озвученного в банке, то с выплатами могут возникать сложности, поэтому нужно заранее объективно оценить свои финансовые возможности.

- В чем выгода и удобство иметь кредитки? В чем практический интерес банков в выдаче кредиток?

- Положительных сторон для клиента несколько, основная – это возможность использовать кредитную карту как платежный инструмент, накапливая бонусы или получая CashBack. При этом, практически все кредитные карты предлагаются с льготным периодом кредитования, который позволяет не платить проценты за пользование кредитом. Сейчас, кстати, наблюдается тренд на увеличение сроков льготного периода до 100 и более дней. Кредитная карта – это лучшее решение, если деньги на крупную покупку нужны здесь и сейчас. А также, кредитная карта может помочь выстроить положительную кредитную историю перед взятием ипотеки, что увеличит шансы на ее одобрение.Банкам же необходимо выстраивать долгосрочные отношения с клиентом, и карточные продукты помогают в решении этой задачи. Мы выпустили в октябре кредитную карту «120 дней». Особенностью этого продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода (в большинстве банков такие платежи составляют 3-5% от суммы долга). Таким образом, «120 дней» стала первой кредитной картой на российском рынке с честным грейс-периодом, который составляет, как следует из названия продукта, до 120 календарных дней. Еще одним важным преимуществом нового продукта является снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии. Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых, кредитный лимит – до 500 000 руб.

- Можно ли сказать, что кредитные карты становятся основным видом потребительского кредитования?

- Несмотря на бурный рост безналичных оборотов по картам, наличные все еще остаются самым популярным способом оплаты покупок в России. Так и кредит наличными пока является более привычным для потребителя банковским продуктом. Несмотря на общие черты между кредитными картами и кредитами, кредиты, как правило, используются для финансирования более крупных покупок и погашаются дольше, чем оборачивается задолженность по кредитным картам. В ноябре мыобновили программу потребительского кредитования и снизил ставку по кредитам наличными до 8,5%. Это уникальное ценовое предложение среди российских банков. Ставка действует в течение первого года кредитования для заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства.

- Какие вы видите перспективы (возможно, с оглядкой на более развитые общества) у такого вида потребительского кредитования, как кредитные карты.

- Рынок кредитных карт в России, можно назвать сформировавшимся, тем не менее очевиден потенциал дальнейшего развития. Важным фактором в этом станет дальнейший рост доли безналичных платежей и финансовой грамотности населения. Конечно же не нужно забывать и о макроэкономической стабильности, которая влияет на настроение потребителей и на их платежеспособность.

- Основные тенденции рынка ипотеки в Центре, какие типы программ пользуются максимальным спросом?

- Количество сделок на первичном и вторичном рынке с использованием ипотечных средств примерно одинаковое, наблюдается небольшой перевес в пользу первичного рынка жилья, в связи с тем, что застройщики стали больше внимания уделять качеству строительства, предлагать квартиры с «отделкой под ключ», предлагать скидки в рамках проводимых акций. Если сравнивать прошлый год и результаты текущего - значительных изменений не произошло. Наибольшим спросом пользуется жилье стандарт-класса. Сегмент такого жилья широко представлен в новых жилых районах. На вторичном рынке жилья преобладает интерес к центру города. Наиболее существенными факторами при выборе жилья, по-прежнему, являются соотношение цены/качества, комфорта жилья, а также степени развитости инфраструктуры (наличие школы, детского садика, больницы в шаговой доступности).

- Какие ставки на ипотечные продукты действуют в банке?

- Банк «Открытие» объявил о рекордном снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования (за исключением Военной ипотеки). Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном рынке можно по ставке 7,95%. Это абсолютный исторический минимум по ставкам ипотечного кредитования в России на открытом рынке (без учета программ государственного субсидирования и индивидуальных программ застройщиков).

Минимальная ставка действует в рамках программ «Новостройка» и «Новостройка с эскроу» и доступна для зарплатных клиентов «Открытия», а также при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал. Предложение действительно для кредита на сумму от 4 млн рублей при условии заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

По кредитным программам на покупку готового жилья ставки составляют от 8,25% Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,25%. Условия по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годовых. Банк предлагает льготные условия ипотечного кредитования для держателей зарплатных карт, среди которых немало представителей предприятий из бюджетной сферы. Для зарплатных клиентов банка действуют специальные условия. Среди них – минимальный пакет документов, сниженные процентные ставки и размер первоначального взноса, увеличенная сумма кредита по программе «Рефинансирование».

- Каков ваш прогноз развития рынка ипотеки?

- В последних нескольких лет ипотека демонстрировала рекордный рост и была самым быстрорастущим направлением в банковской рознице. В 2019 году динамика ослабилась, и это связано не только с удорожанием ипотечных кредитов, но и со стагнацией реально располагаемых доходов населения. При этом спрос никуда не денется, ведь потребность в собственном жилье является одной из базовых для человека.

- Дайте, пожалуйста, совет: в каких случаях, по вашему мнению, ипотечному заемщику имеет смысл обращаться за второй ипотекой при наличии действующей первой?

- В данном случае нет какого-то универсального совета, т.к. ситуации у всех клиентов разные. Однако, главный совет, который может дать банк в этом случае заёмщику – это здраво оценить свои финансовые возможности перед оформлением дополнительного кредита. В последние пару лет с учётом тренда на снижение ставок по ипотеке банки действительно отмечают рост спроса на повторные обращения. Если в первый раз клиенты в основном берут ипотечный кредит на покупку своего первого жилья, или улучшение жилищных условий (переезд, разъезд с родственниками), то последующие покупки уже совершаются на фоне роста благосостояния семьи. При этом несколько ипотечных кредитов одновременно имеет незначительное количество заёмщиков нашего банка, большинство предпочитает досрочно погасить один кредит и затем обратиться за новым.

- Куда вы посоветуете инвестировать деньги, какие инструменты лучше выбирать?

- При сохранении и накоплении капитала есть одно обязательное правило – разнообразие инструментов. Сбережение накоплений на банковских депозитах остаётся вполне актуальным. Другое дело, что необходимо учитывать текущие траты, возможные траты ближайшего времени и форс-мажорные обстоятельства. Соответственно, на текущем счете достаточно иметь сумму месячных расходов, на коротких депозитах покрытие расходов на 2-3 месяца, а остальные средства на депозитах с более длительным сроком. Политика ЦБ РФ остаётся достаточно консервативной, и пока нет признаков того, что ставка в РФ будет ниже инфляции. Соответственно, данный банковский инструмент сохранит свою актуальность в обозримом будущем. Кроме того, необходимо раскладывать сумму накоплений в различные валюты.

Вложения в недвижимость пока сильно проигрывают прочим инвестициям, поскольку на рынке почти отсутствует устойчивый рост цен. Связано это с тем, что у населения не растут доходы, что, соответственно, ограничивает спрос на недвижимость.

Ситуация на фондовом рынке остаётся достаточно сложной из-за обострения в сфере международных отношений. Тем не менее, даже в таких условиях на рынке можно найти некоторое количество интересных акций. В любом случае фондовый рынок всегда предоставляет возможности, но для более эффективной работы необходимо некоторое обучение, сопровождение специалистами и наработка собственного опыта.

К сожалению, в России инвестиции в драгоценные металлы не являются удобными и прибыльными. Фактически, для обычных инвесторов остаются доступными обезличенные металлические счета. Но они могут принести прибыль лишь при существенном росте цен на драгоценные металлы и дружественном курсе рубля. Более простым способом инвестиций в металлы будет покупка акций компаний, которые их добывают.

С текущим трендом на снижение ключевой ставки и, как следствие, снижением ставок по депозитам особый интерес представляют возможности линейки инвестиционных продуктов, предлагаемых банком. Инвесторам доступны стратегии со 100% защитой капитала от надёжных партнёров, входящих в периметр банковской группы ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: ООО «УК «Открытие» и ООО «СК «Росгосстрах-жизнь». Эксперты подобрали наиболее перспективные рыночные активы, которые будут приносить клиентам банка фиксированный ежегодный купонный доход до 14% годовых. Для категории работающих клиентов доступна возможность оформления инвестиционных программ УК «Открытие» на базе Индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), позволяющего возвращать ежегодно до 52 тысяч рублей в виде налогового вычета, а также до 15 тысяч рублей вычета при использовании программ инвестиционного и накопительного страхования жизни от партнёров из «РГС-жизнь». Таким образом клиенты банка могут с гарантией защиты капитала получать ежегодно до 14% дохода от инвестиций и дополнительно 13% с одной инвестированной суммы. А при размещении части суммы на депозит или накопительный счёт – получить ещё и надбавку к ставке по вкладу.

Какие бы способы ни были выбраны для накопления или приумножения капитала, необходимо помнить о правиле разнообразия инструментов, пассивной защиты накоплений через гарантированную доходность (депозиты, облигации, дивиденды), а также балансировку валютных рисков, то есть вложения должны быть разнообразны как по инструментам, так и по валютам. Тогда никакие кризисы не станут катастрофой.