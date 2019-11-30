Евгений Кузьмин раскрыл секрет, почему предпринимателю важно вдохновение

Евгений Кузьмин в свои 23 года работал председателем студенческого профкома в одном из вузов Воронежа. У него была жена - Ирина и дочка - Варя. Молодая семья жила на съемной квартире. Родителей под боком не было. Стоял вопрос: «Что же делать дальше?»

Сегодня, спустя семь лет, Евгений и Ирина - основатели семейной кондитерской «Варина мама» - это собственное производство и две точки с полноценными торговыми залами. Мы побеседовали с молодым предпринимателем и раскроем вам, как же произошла такая трансформация, а заодно расскажем о проекте «Мой бизнес», который помогает инициативным людям начать свое дело.

По мере роста появляются новые задачи

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Воронеже сегодня можно оформить льготное кредитование, принять участие в выставке или, например, получить консультацию. С открытием в декабре нового центра «Мой бизнес» местные бизнесмены получат комплексное сопровождение. Но как обстояли дела раньше? Об этом мы и поговорили с Евгением Кузьминым.

- Как же все начиналось?

- Меня вдохновила нужда. Понимал, что на собственную квартиру в каком-то обозримом будущем не заработаю. Поэтому пришло логичное решение - нужно делать что-то свое. Но если сейчас, можно сказать, что государство буквально подталкивает людей к бизнесу, то в те времена это была не совсем понятная история. Первый мой проект - «островки» в торговых центрах, где продавали натуральный лимонад на розлив, был не слишком прибыльным. Но так я получил первый бизнес-опыт.

- Почему задумались о создании своей кондитерской?

- Моя жена Ирина - кондитер по образованию. Когда она была в декрете, то увлеклась изготовлением тортов для друзей и знакомых. Мы решили попробовать на этом заработать, и заказы пошли! Кухня превратилась в производство: весь холодильник был заставлен заготовками. Но важно было сделать следующий шаг и превратить это в бизнес. Мы «вышли из дома» и арендовали небольшое помещение. Тогда даже я - человек, который не мог ничего сделать кроме яичницы, встал к плите. И начал делать торты! При этом у меня практически не было брака. Помню, мы спали по два часа - с четырех до шести. Ирина декорировала. Я развозил заказы. Так и началась «Варина мама».

- Легко ли управлять бизнесом супружеской паре?

- Нам помогают одинаковые стремления. Хотя задачи у нас разные. Если про меня можно сказать, что я - телескоп, который смотрит вдаль. То Ирина, скорее, микроскоп, который оценивает то, что происходит сейчас. Мне кажется, это взаимодействие нам помогает. Конечно, бывает, мы устаем и кажется, что больше ничего не хочется, как раз в такие моменты важно, что и она, и я поочередно можем больше включиться в процесс. Это партнерство дает свои плоды.

- Как состоявшийся предприниматель, чего вы ждете от центра «Мой бизнес»?

- На каждом этапе бизнеса есть риски. Если вначале ты думаешь: «Как бы мне не закрыться и вовремя оплатить аренду?», то по мере роста появляются другие задачи: «Куда мне дальше расти?» Главный секрет нашего успеха - мы научились делать хороший продукт. Он нравится людям. И нам хочется предложить его миру. Для этого нужно прийти в торговые сети. Если говорить, что лично я жду от центра «Мой бизнес», то надеюсь, что он проложит мостик между крупными и малыми предпринимателями. Нам нужен проводник, который поможет дальнейшему развитию. В целом же хочется, чтобы центр стал местом притяжения для всего бизнес-сообщества.

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Как поверить в себя

В центре «Мой бизнес» (ул. Свободы, д. 21) будет создана сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, она будет включать в том числе просторный конференц-зал для бесплатных лекций. В целом большое внимание будет уделено именно консультативной поддержке. О том, почему это так важно, мы также поговорили с Евгением Кузьминым.

- В то время, когда вы только развивали свое дело, участвовали ли вы в мастер-классах или семинарах? Что это дало вам?

- Я был очень жадный до информации. Когда только начинал, многое было непонятно. Можно сказать, что хватался за все, что только можно было. Именно на таких мероприятиях я и услышал ответы на многие вопросы. Меня не столько знакомили с какими-то реальными инструментами работы, сколько вдохновляли и давали положительный заряд.

- То, что в рамках проекта «Мой бизнес» проводится именно бесплатная консультативная работа - это важно?

- Безусловно, элементарно в начале пути нет лишних денег. Вспоминаю, что у меня уже был свой бизнес, и я мог оплатить какое-то специализированное обучение. Но со мной были ребята, которые брали кредиты, чтобы получить такую возможность. Знания, конечно, как правило, стоят денег. Но не всегда стоимость отображает ценность этих знаний. Были в моей жизни истории, когда я покупал некие курсы, но не получал должной отдачи. И наоборот: порой, бесплатные мероприятия, где предприниматели просто делятся своим опытом, оказывались гораздо эффективнее. И это важно, чтобы был кто-то, кто готов с тобой поделиться.

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- Почему вам интересно быть спикером и делиться своим опытом?

- Недавно был конкурс среди предпринимателей молодых мам. Одна из участниц мне сказала: «Наверняка вы нам просто все не расскажете, вы же так долго приобретали это знание!» Но я готов делиться. Меня можно спрашивать о чем угодно. Мне не жалко. У меня наоборот есть желание что-то рассказать. Все-таки знание - это лишь малая часть от бизнеса. Главное - действие. Если же моя помощь поможет кому-то сдвинуться с места и решить хотя бы один свой вопрос, то это уже будет здорово.

- Что, на ваш взгляд, важнее на семинаре: растолковать конкретный инструмент или в целом вдохновить?

- Думаю, важнее именно второе. Я не могу назвать себя узкоспециализированным практиком. Но у меня есть общее представление о работе бизнес-механизмов. Все-таки моя ключевая компетенция - это лидерство. Моя история про то, как поверить в себя.