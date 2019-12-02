В Воронеже шесть автобусных маршрутов изменили схемы движения

В Воронеже с 1 декабря шесть автобусов изменили схемы движения. Речь идет о «маршрутках» №10а, 26а, 39, 49м, 61, 120.

- Это было сделано, чтобы улучшить транспортное обслуживание и исполнить протокол заседания комиссии по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок, - пояснили в администрации города.

Так, маршрут № 39 продлили на одну остановку: от остановки «Никольское» до остановки «Александровка». Кроме того, плановый выпуск автобусов увеличили до 15 единиц.

Маршрут № 61 на период реконструкции путепровода на улице 9 Января меняет схему объезда сооружения: с улицы 9 Января он следует по проспекту Труда, улицам Урицкого, Ленина и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Ленина по улице Урицкого, проспекту Труда, улице 9 Января, далее по маршруту.

Маршруты №10а, 26а, 120 при движении с левого берега участок от путепровода на улице Ленина (Работница) до улицы Кольцовской проходят по проспекту Революции, а не по улице Фридриха Энгельса. Остальной путь следования этих маршрутов останется неизменным.

Маршрут №49м незначительно и временно поменял схему движения – в течение трех месяцев будет проводиться анализ пассажиропотока. Участок от улицы Маршала Жукова до улицы Владимира Невского маршрут следует по бульвару Победы, а не по улице Генерала Лизюкова. На остальных участках путь следования маршрута остается неизменным.