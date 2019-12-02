Владимир Нетёсов обсудил с инициативной группой родителей перспективы строительства спорткомплекса в Левобережном районе Воронежа

Встреча с жителями региона состоялась 1 декабря в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. В приеме граждан приняла участие председатель Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель общественной приемной регионального отделения партии Татьяна Головачёва.

Инициативная группа жителей микрорайона ВАИ попросила у Владимира Нетёсова содействия в строительстве многофункционального спортивного комплекса на территории общеобразовательной школы №30. Мама одной из учениц 11 класса, которая также является учителем математики в этой же школе, сообщила, что дети очень заинтересованы в появлении дополнительных условий для занятий спортом. СОШ №30 – одно из крупнейших учебных заведений Воронежа, там занимаются около 1300 школьников. Действующий спортзал не справляется с нагрузкой.

Владимир Нетёсов поинтересовался, принимались ли ранее какие-либо шаги для решения этой проблемы?

Директор школы Павел Стрепетов, который также пришел на прием, отметил, что вопрос о строительстве спорткомплекса поднимается с 2009 года. На данный момент администрацией школы вместе с родителями и жителями микрорайона собрано свыше 3 тысяч подписей. Ведь предполагается, что новый спорткомплекс будет предназначен не только для уроков в рамках школьной программы и занятий спортивных секций, но и станет центром притяжения для всех жителей микрорайона ВАИ.

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– Одна из самых актуальных задач, которая сегодня стоит перед органами власти в нашем регионе – комплексное развитие территорий. А это – хорошие качественные дороги, транспортная доступность, наличие в каждом микрорайоне социальных и медицинских объектов шаговой доступности. В том числе речь идет и о физкультурно-оздоровительных комплексах, которые будут способствовать массовому развитию спорта, – отметил Владимир Нетёсов. – По уровню обеспеченности населения спортсооружениями, микрорайон ВАИ существенно отстает от других районов города. Будем решать эту задачу – наши дети должны иметь достойные условия для занятий физкультурой и спортом.

Владимир Нетёсов сообщил, что проблема нехватки спортсооружений, в том числе в Левобережном районе Воронежа, ранее уже обсуждалась депутатами Воронежской областной Думы на заседании Комитета по физической культуре и спорту с участием представителей профильного департамента правительства региона. Поэтому при рассмотрении проекта бюджета региона на 2020 год, которое состоится уже в начале декабря, будет учтена заявка на финансирование строительства спорткомплекса при школе № 30.

Владимир Нетёсов отметил, что всего в ходе всероссийской недели приемов в Воронежской области было рассмотрено более 5 тысяч обращений жителей области. Дополнительные площадки, которые работали и в выходные дни, дали возможность обратиться за решением своих проблем и работающим гражданам. Больше всего жителей региона по-прежнему волнуют работа жилищно-коммунальной системы, социальная сфера и вопросы здравоохранения.

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– Приемы граждан состоялись во всех 39 местных приемных «Единой России», кроме того было организовано свыше 800 дополнительных площадок, где прием проводили представители исполнительной и законодательной власти региона, в том числе депутаты, представляющие Воронежскую областную Думу, – рассказал Владимир Нетёсов. – Нам очень важно иметь обратную связь с населением, нашими избирателями. Одна из главных задач – это оперативное решение проблем, с которыми приходят граждане. Решение по большинству обращений удалось достичь непосредственно во время приема.