Студотряды Воронежской области отпраздновали 55-летие

В минувшую среду, 27 ноября, в Воронежском концертном зале отпраздновали 55-летие воронежских студотрядов. На торжественный вечер прибыли сразу несколько поколений - и «старая гвардия», и нынешние студенты. Многие из первых стояли у истоков движения, и хотя все они уже пенсионеры, дух их молод, а тело крепко. Всесоюзные стройки и комсомол воспитали в них характер и любовь к жизни, которую они сохранили по сей день.

А студенты - народ веселый по определению. Вместе они готовы горы свернуть и реки обратить вспять, построить хоть атомную станцию, хоть детей в летнем лагере или пассажиров в поездах дальнего следования. Но если говорить серьезно, то после возрождения движения воронежские студотрядовцы получили возможность на летних каникулах зарабатывать неплохие деньги, получать новые рабочие навыки, знакомиться друг с другом и заводить семьи.

Губернатор Александр Гусев поздравил присутствующих в зале со знаменательной датой и вручил отдельным активистам областные награды. Почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» получил, например, ветеран движения, командир линейного студотряда «Энергия 13» Воронежского политехнического института Борис Прасолов.

- Сегодня, как и раньше, участие в студенческих отрядах - это хорошая возможность проявить себя в новом качестве, обрести надежных друзей, а порой и личное счастье. Радует, что наши земляки продолжают добрые традиции. Они такие же неравнодушные, по-хорошему амбициозные, готовые добросовестно трудиться и браться за решение самых сложных задач, - отметил глава региона.

Он рассказал, что внимательно наблюдает за студотрядовским движением и готов в силу своих возможностей оказывать ему поддержку. Стоит отметить, что воронежские студенты заняли первое место в Центральном федеральном округе и вошли в пятерку лучших в стране.

- Региону очень нужны инициативные, смелые, образованные, думающие молодые люди, которые стремятся к позитивным изменениям и в своей жизни, и в жизни родного края, - подчеркнул Александр Гусев.

Кроме того, в фойе концертного зала губернатор посетил выставку, посвященную студенческому движению. Экскурсию в прошлое и обзор текущей деятельности для него провели прибывший из Москвы самый главный студотрядовец страны - командир Центрального штаба Михаил Киселев и руководитель регионального штаба Ярослав Зубащенко.

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Александр Гусев посетил выставку, посвященную студенческим отрядам.

НАША СПРАВКА

В Воронежской области насчитывается 140 студотрядов разной направленности, в которых состоят больше 3,5 тысячи студентов. Специализация отряда зависит от вуза. Например, в воронежском техническом университете, куда вошел бывший ВГАСУ, есть свой строительный отряд, в других вузах - педагогический, сервисный, оперативный (МВД), сельскохозяйственный. Есть даже студотряд проводников. Ребята, которые в них состоят, очень дружные и организованные. Так, участники Воронежского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» провели «Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд «Черноземье» - 2016, 2017». В рамках Центрального федерального округа это масштабное мероприятие. Кроме того, наши ребята принимают участие почти во всех Всероссийских и межрегиональных студенческих трудовых проектах.