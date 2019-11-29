Боринские котлы и эффективны, и просты

«Надежно, качественно, доступно по цене» - так неизменно потребитель оценивает продукцию предприятия, известного на рынке газового оборудования около 30 лет.

Ассортиментный ряд знаменитых АОГВ и котлов ИШМА насчитывает более 80 наименований и модификаций. И предприятие постоянно совершенствует свои изделия, которые по соотношению «цена-качество» вне конкуренции.

Как удается известному производителю «держать марку» долгие годы? В чем «трудности момента» в условиях рынка? Какие новинки готовят боринцы? Об этом мы беседовали с гендиректором предприятия Вячеславом Ишутиным, возглавляющим предприятие полтора десятка лет.

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Придерживаемся «золотой середины»

- Вячеслав Федорович, уже в который раз, ваша продукция традиционно вновь вошла в список «100 лучших товаров России». В чем ее превосходство?

- Слово «лучший» говорит само за себя. Мы довели КПД до 91%, улучшили дизайн, есть плюсы и по другим техническим характеристикам. Наши изделия проще в эксплуатации, чем европейские, которые насыщены электроникой (и это не всегда хорошо). Боринские котлы - «как трактор», выдерживают перепады напряжения и более приспособлены к нашей действительности. Привлекательность нашей продукции еще и в том, что мы выпускаем 82 наименования. Линейка изделий – от 7 до 100 кВт, изготовляем котлы под параметры подключения разных производителей, соответственно, расширяется и ассортимент. Это создает немалые сложности в работе, ведь под каждое наименование есть свои эксклюзивные детали. Но выигрыш в том, что дилер на одном предприятии может взять продукцию широчайшего ассортимента, мы для него универсальный партнер.

- В чем еще отличие вашей продукции от конкурентов?

- Цели и задачи у всех одинаковы – делать проще, надежнее, дешевле. Но здесь можно увлечься одной стороной и проиграть в другом. Важно найти «золотую середину» - и эту работу ведем постоянно. Вопрос приемлемого соотношения качества и цены -приоритетные для производителя. Мы отзывчивы на рекламации, причем, сначала оперативно устраняем неисправность, а уж потом разбираемся. Принцип един – человек не должен страдать, дом должен быть в тепле. А многие на этом, к сожалению, экономят.

У нас освоен выпуск «умных котлов», которые управляются на расстоянии. К примеру, для сельской инфраструктуры (школы, ДК, ФАПа и т.д.) можно создать один узел управления, где оператор через компьютер или с мобильного устройства будет управлять всеми параметрами аппаратов. Нашу «умную продукцию» охотно берут тамбовчане.

- Ваши изделия все время совершенствуются, а предел здесь есть?

- В техническом плане фактически он достигнут – КПД составляет 91%. Если кто из производителей заявляет о своих цифрах в 93-95% - это фикция. Дело за дизайном и себестоимостью, по этим направлениям мы постоянно работаем. На каждой планерке мы обсуждаем тему повышения качества, это первостепенно. Мы здесь многого достигли, рекомендуемый срок работы наших изделий составляет 14 лет (с учетом обслуживания), и, как правило, они служат дольше. Но по-прежнему очень многое (считай 70%) зависит от качества материалов и комплектующих.

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В рынке непросто

- Какие сегодня «подводные камни» при работе в рыночных условиях?

- Хотелось, чтобы наши компаньоны металлурги выпускали металл, отвечающий всем требованиям. К сожалению, напрягает и ситуация с налогами, которая только усложняется. На 2% вырос НДС – вроде мелочь, но при обороте в 400 млн рублей это уже 8 миллионов. А еще налог на утилизацию, транспортный и т.д. Все это не сопутствует развитию предприятия. Много говорится про импортозамещение, но реальных плюсов мы для себя не почувствовали, даже наоборот. Цена на металл поднялась в разы – сейчас лист металла стоит 53-54 тыс. рублей, 2-3 года назад было в 2,5 раза дешевле. Все это сказывается на себестоимости изделия. А цена импортной продукции осталась как бы на своем уровне, фактически нас приподняли (получается принудительно) в ценовой политике к импорту. Это большой, серьезный и больной вопрос.

- А есть ли какие-либо преференции?

- Мы участвуем во всех мероприятиях поддержки промышленных предприятий на областном уровне, но этого очень мало. Недавно получили грант по линии Фонда Бортника в размере 15 млн рублей. Конечно, это приятно, но при сегодняшнем масштабе цен сумма не кажется весомой. Мы взяли еще 2 кредита на 10 млн рублей и решили прикупить нового оборудования. В этом списке и лазерная резка, и ножницы с ЧПУ. Ведь чтобы снизить себестоимость, энергозатраты, повысить производительность (это все отражается на цене продукта), надо сначала «вложиться». В целом, по нашим оценкам, нам нужно минимум 145 млн рублей для оснастки современным оборудованием. Но «душат» налоги, высокая процентная ставка по кредитам, и мы не можем не думать о людях – их зарплата не должна отставать от жизни.

- Социальная составляющая всегда была приоритетной для вашего предприятия…

- У него 85-летняя история и несмотря ни на какие трудности всегда стараемся выполнять социальные обязательства. Мы по-прежнему содержим спорткомплекс, занятия в котором бесплатны для детей и взрослых села Боринское. Недавно у нас проводились межрегиональные соревнования по борьбе, в которых участвовало больше 200 человек– видели бы, как горели глаза ребятишек! По мере возможности и строим жилье для сотрудников, текучки у нас практически нет. Привыкли рассчитывать на свои силы и всегда верим в лучшее.

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«Постоянно работаем над новинками»

Вместе с главным технологом предприятия Сергеем Коноваловым совершили краткую экскурсию по цехам предприятия, где сегодня трудится около 300 человек.

- Сейчас разработали новую облицовку на малую серию котлов ИШМА, - поясняет в ходе экскурсии наш гид. – В планах – разработка трубного котла, основной плюс которого – меньшая металлоемкость при том же уровне КПД. В этом году сделали бюджетный вариант котла с упрощенным дизайном. Каждое готовое изделие у нас проходит приемо-сдаточные испытания перед отправкой потребителю.

Как рассказал Сергей Коновалов, предприятие в апреле пополнится самым современным оборудованием, среди которого японский листогиб, оптоволоконный лазер, гильотинные ножницы - это позволит минимизировать участие человека, экспериментировать, вводить новинки.

Сам он трудится в ОАО «Боринское» три года, и полтора из них живет с молодой семьей в коттедже площадью 75 кв м, который ему предоставило предприятие. В дальнейшем есть возможность его выкупа на льготных условиях. Родители Сергея также работают на заводе, и тоже в свое время получили здесь жилье.

- Мы постоянно работаем над совершенствованием продукции,- замечает Сергей Коновалов. – Стараемся быть в числе лучших в своей нише производителей газового оборудования, надеюсь, у нас это получается.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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