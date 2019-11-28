Депутаты Воронежской областной Думы продлили срок действия ряда мер соцподдержки на три года

В ходе 49 заседания регионального парламента депутаты приняли закон о продлении срока предоставления дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям граждан.

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова напомнила, что сегодня региональным законодательством предусмотрена мера социальной поддержки для граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, в виде ежемесячной денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения процедуры программного гемодиализа.

– В настоящее время численность граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, составляет 422 человека, из них 200 человек являются инвалидами первой группы, и три раза в неделю с сопровождающим лицом осуществляют поездки в лечебную организацию для прохождения процедуры гемодиализа, – рассказала Людмила Ипполитова.

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Кроме того, отметила председатель Комитета по труду и социальной защите населения, региональным законодательством установлена мера соцподдержки в виде предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

При этом если ранее данные меры продлевались решением Воронежской областной Думы ежегодно, то ввиду их социальной значимости, увеличения количества получателей, а также многочисленных обращений граждан, было решено продлить предоставление компенсаций сразу на трехлетний период, подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– Срок действия утвержденных ранее компенсаций истекает 31 декабря 2019 года, принятый на 49 заседании регионального парламента закон продлил действие этих мер соцподдержки до 31 декабря 2022 года, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Общая потребность в средствах для их реализации в 2020 году составит более 128 миллионов рублей. В 2021 году – 139,7 миллионов рублей. В 2022 году – 156,8 миллионов рублей.

Финансирование указанных расходов будет осуществляться в рамках средств государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан».

– Сегодня достаточно большое число жителей региона нуждается в помощи государства, и мы будем делать все, чтобы воронежцы не только получали ее своевременно и в полном объеме на текущий момент, но и могли рассчитывать на действие такой поддержки в долгосрочной перспективе. Одна из главных задач депутатского корпуса – содействовать выполнению всех публичных нормативных обязательств перед гражданами, а также реальному улучшению качества жизни воронежцев, – пояснил принятие данного пакета законодательных мер председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.