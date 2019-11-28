13 млрд рублей плюсом: проект бюджета Воронежской области на 2020 год существенно скорректирован

В Воронежской областной Думе обсудили проект регионального бюджета-2020, доработанный, в том числе, с учетом депутатских предложений.

Большой объем корректировок доходной части связан с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета в объеме около 13 млрд рублей. Таким образом, доходы областного бюджета составят более 123 млрд 644 млн рублей, расходы – 124 млрд 219 млн рублей. Дефицит к первому чтению находится на уровне 574 млн рублей.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, планируемые объемы финансирования были изменены в 20 государственных программах из 25. Одни из самых значимых корректировок касаются госпрограмм социальной направленности и развития аграрной отрасли.

– Впервые регион получил такие масштабные федеральные вливания, причем уже к первому чтению областного бюджета. Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств. Всего Воронежской области на текущий момент распределено безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 36 млрд 345 млн рублей из которых 9 млрд 512 млн это дотации и 26 млрд 544 млн – целевые средства (и эта сумма в течение следующего года будет еще расти). Во многом это стало возможным благодаря тому, что Воронежская область полностью готова к софинасированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни воронежцев, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Таким образом, большой блок изменений в расходной части связан с поступлением дополнительных федеральных средств. Из них более 1,5 миллиардов будет направлено на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

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Стоит отметить, что дополнительные средства пришли в регион, в том числе, в рамках продолжения реализации приоритетных национальных проектов. В целом на 2020 год расходы на эти цели составят 22 млрд 848 млн рублей, из которых 13 млрд 330 млн рублей это федеральные средства и 9 млрд 417 млн рублей – доля софинансирования из областного бюджета. Больше всего средств будет направлено в следующем году в Воронежской области на реализацию нацпроекта «Демография» (6 млрд 114 млн рублей), «Здравоохранение» (5 млрд 870 млн рублей) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3 млрд 787 млн рублей).

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Благодаря дополнительному федеральному финансированию департаменту строительной политики региона выделят еще более 1 млрд рублей на софинансирование строительства объектов и инфраструктуры в рамках федеральных проектов, направленных на борьбу с онкозаболеваниями и развитие детского здравоохранения. Областной департамент здравоохранения дополнительно получит из федерального бюджета 370 млн рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи гражданам, на единовременную выплату медработникам, переезжающим на работу в сельскую местность, а также на реализацию мероприятий по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Более 760 млн рублей дополнительных средств выделено департаменту аграрной политики. Финансирование будет направлено, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку растениеводов и развитие малых форм хозяйствования. Еще около 400 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено департаменту промышленности и транспорта. Из них почти 340 млн – на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры рынка газомоторного топлива в регионе.

Кроме того, департамент предпринимательства и торговли получит более 110 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Департаменту соцзащиты направят 967 млн рублей для дальнейшего создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми, реализацию мероприятий в сфере реабилитации инвалидов, ежемесячных детских выплат.

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638 млн рублей получит дополнительно департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на решение инфраструктурных вопросов.

Департаменту образования, науки и молодежной политики направят еще 47 млн рублей на создание новых мест в образовательных организациях разных типов.

По строке «Иные межбюджетные трансферты» наш регион получил дополнительно из федеральной казны 2 млрд 683 млн рублей, из которых 2 млрд 513 млн рублей будут направлены на возмещение части затрат аграриев на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

В расходах главного финансового документа области нашли отражение и предложения исполнительной власти региона. За счет областных средств предусмотрено увеличение финансирования на 122 млн рублей на реализацию областной адресной инвестпрограммы. При этом дополнительно предусмотрено выделение из региональной казны более миллиарда рублей на начальный этап строительства в 2020 году значимых для области объектов здравоохранения, таких как хирургический корпус областного онкодиспансера, новый корпус для лечения детей с онкологическими, гематологическими и ЛОР-заболеваниями на базе областной детской клинической больницей №1и новый корпус детского противотуберкулезного диспансера. На реализацию данных проектов планируется привлечь в следующем году также около 2 млрд 300 млн рублей федеральных средств.

Как и в текущем году, предусмотрено более 2 млрд рублей на продолжение в 2020 году региональной адресной программы капремонта объектов социальной сферы. 986 млн рублей из этих средств будет направлено на ремонт учреждений здравоохранения, на 314 млн рублей отремонтирую объекты образования, 325 млн рублей направят на капитальный ремонт учреждений культуры в сельских населенных пунктах, 290 млн рублей приходится на учреждения соцзащиты и 86 млн – на реновацию спортивных объектов.

Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов , в расходной части бюджета предусмотрены и средства на реализацию предложений региональных парламентариев. В частности, народные избранники предложили направить дополнительные средства на здравоохранение (в том числе санаторно-курортное лечение детей и беременных женщин), реконструкцию ряда социальных объектов и благоустройство общественных пространств, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.