2019-11-28T16:59:26+03:00
Общество

Представители ТОС Левобережного района обсудили вопросы благоустройства и безопасности

В преддверии зимы в управе прошло традиционное совещание
Поделиться:
Автор фото: Подъяблонская Т.Автор фото: Подъяблонская Т.
Изменить размер текста:

В управе Левобережного района на традиционное совещание собрались более сорока председателей комитетов ТОС. Встречу провели начальник отдела по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог, взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления М.А. Жуков и ведущий специалист управы Левобережного района В.А. Александрова.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы участия в конкурсе общественно-полезных проектов, проводимых ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области». Также речь шла о необходимости проведения встреч с горожанами с целью повышения уровня антитеррористической защищенности жителей и обеспечению общественного порядка в секторе индивидуальной жилой застройки. Обсудили вопросы завоза и размещения в частном секторе песко-соляной смеси для обработки дорог, спусков и подъемов предстоящей зимой.

Участникам совещания также напомнили о мерах профилактики заноса и распространения заболевания животных и соблюдении ветеринарно-санитарного режима содержания животных. Особое внимание обратили на недопущение приобретения мяса, молока и других продуктов животного происхождения в неустановленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутаты Воронежской областной Думы продлили срок действия ряда мер соцподдержки на три года
Это касается выплаты компенсации за наем жилья детям-сиротам, а также сохранятся льготы на проезд к месту гемодиализа для жителей региона, страдающих хронической почечной недостаточностью, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
13 млрд рублей плюсом: проект бюджета Воронежской области на 2020 год существенно скорректирован
Дополнительные средства из федерального бюджета главным образом распределят на госпрограммы социальной направленности, а 1,5 млрд рублей направят на повышение зарплаты бюджетникам, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
На воронежские улицы в первый гололед высыпали 1017 тонн песко-соляной смеси
За звезду на выпускном высказались более половины воронежцев
Воронежцев научат бороться с апатией, решать конфликты и благодарить
В Воронеже нашли грабителя, напавшего на пенсионерку
В Воронеже нашли похитителя 40 тысяч с чужой банковской карты
Пьяный воронежец в больнице «Электроника» избил врача и охранника
Депутаты Воронежской областной Думы продлили срок действия ряда мер соцподдержки на три года
13 млрд рублей плюсом: проект бюджета Воронежской области на 2020 год существенно скорректирован
В Воронеже автоледи улетела в кювет на своей иномарке
Жительница Воронежской области убила гражданского мужа чайником
Новые "фишки" повышения проезда в Воронеже: оплата на карту кондуктора
Воронежские студотрядовцы получили награды областной Думы
Представители ТОС Левобережного района обсудили вопросы благоустройства и безопасности
Воронежцы почти раскупили билеты и на дополнительный "прощальный" концерт "Ленинграда"
Культура и образование помогли Воронежу подняться во всероссийском рейтинге качества жизни
Воронежец ударил гражданскую супругу кухонным ножом
Видеоигра воронежских разработчиков взяла Гран-при на Всемирном конкурсе
Воронежским детям-сиротам рассказали, где получить бесплатную консультацию юриста