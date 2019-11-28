Представители ТОС Левобережного района обсудили вопросы благоустройства и безопасности

В управе Левобережного района на традиционное совещание собрались более сорока председателей комитетов ТОС. Встречу провели начальник отдела по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог, взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления М.А. Жуков и ведущий специалист управы Левобережного района В.А. Александрова.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы участия в конкурсе общественно-полезных проектов, проводимых ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области». Также речь шла о необходимости проведения встреч с горожанами с целью повышения уровня антитеррористической защищенности жителей и обеспечению общественного порядка в секторе индивидуальной жилой застройки. Обсудили вопросы завоза и размещения в частном секторе песко-соляной смеси для обработки дорог, спусков и подъемов предстоящей зимой.

Участникам совещания также напомнили о мерах профилактики заноса и распространения заболевания животных и соблюдении ветеринарно-санитарного режима содержания животных. Особое внимание обратили на недопущение приобретения мяса, молока и других продуктов животного происхождения в неустановленных местах.