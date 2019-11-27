В Воронеже планируют штрафовать рыбаков, которые выходят на тонкий лед

За весь осенне-зимний период прошлого года в происшествиях на воде (или на льду) погибли 8 человек. В этом сезоне водоемы только начали покрываться коркой, но уже есть два смертельных случая. Произошли они в Воробьевском и Каширском районах.

Допустимая толщина льда для одного человека - 7 см, для группы людей - 20 см. Конечно, до этих показателей еще далеко. Но любителей зимней рыбалки это не останавливает. Чтобы повлиять на ситуацию, воронежские спасатели инициировали изменения в региональные правила охраны жизни людей на водных объектах. В скором времени инициативу обсудят власти региона.

- Выход на лед в местах, где установлены особые аншлаги, будет считаться административным правонарушением. Размер штрафа - до тысячи рублей, - рассказал на пресс-конференции в "Интерфаксе" Владимир Волков, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Воронежской области. - Муниципалитеты не первый год ставят такие таблички в самых опасных местах. Но люди все равно выходят там на лед, подвергая свою жизнь опасности.

Владимир Волков (слева) на пресс-конференции в "Интерфаксе".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По расчетам главы пресс-службы регионального управления МЧС Сергея Хренова, один выезд спасателей к попавшему в беду рыбаку обходится городскому бюджету как минимум в 8-9 тысяч рублей. Сюда входят и затраты на топливо, и амортизация техники, и зарплата сотрудников ведомства. Владимир Волков отметил, что траты на спасение могут быть очень разными.

- Вспоминаю случай, когда нетрезвый мужчина вместе с ребенком провалились под лед у Адмиралтейской площади. На место приехали и городские, и областные спасатели, и скорая, и детская реанимация... Подсчитать затраты будет крайне сложно. К счастью, тогда обоих удалось спасти. Ребенка "откачали" с большим трудом. Бывают истории, когда спасение обошлось практически без затрат. Фотограф вышел на лед водохранилища в районе улицы Дарвина, увлекся... и провалился в воду. Рядом оказались воронежцы, которые приехали полюбоваться видом. Привязали к автомобильному тросу ключ, вытащили пострадавшего.

Кстати, если решили пойти на помощь в подобной ситуации, крикните об этом утопающему, чтобы он не впадал в панику.

С 27 ноября начал работу пост спасателей на водохранилище. Всего в области под наблюдением находятся 18 мест массового выхода на лед. В дни хорошего клева на этих участках оказываются до 500 и даже до 1000 человек.

- Если идете на лед, берите с собой веревку, различные "зацепляйки", - говорит Владимир Волков. - В случае ЧП поможет спасательный жилет. Хорошая новинка - "плавающие" костюмы, которые и согреют, и не позволят утонуть.

Спасатели также отметили, что 75-80% погибших на водных объектах находились в нетрезвом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погружение в воронежское море. Легенды и тайны водохранилища. (Читать далее.)