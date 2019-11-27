В Воронеже две компании предлагают за копейку и рубль установить новогоднюю елку на площади Ленина

Процесс установки главной новогодней елки в Воронеже, и в этот раз превращается в шоу с участием теперь уже двух фирм, желающих смонтировать украшение площади Ленина.

Напомним, памятуя скандальный опыт предыдущих декабрей, мэрия в этом году заблаговременно объявила конкурс среди подрядчиков на установку главной новогодней елки. И не зря. Вскоре после этого в воронежское УФАС поступила жалоба от ООО «А-Строй» о том, что условия конкурса, якобы, подогнаны под конкретного исполнителя. Рассмотрев обращение, инспекция посчитала претензии к мэрии необоснованными. В итоге контракт достался компании «Горспецремонт». Однако конкуренты на этом не остановились.

- Теперь ООО «А-Строй» и ООО «Форти» (фирмы находятся в одном здании – Ред.) проинформировали муниципалитет, что они меценаты, и готовы установить елку за рубль и даже за копейку, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В ответ на такое рвение администрация в официальном письме предложила меценатам присмотреться к Центральному парку, в котором также ежегодно устанавливают 14-метровую елку.

- Мы надеемся, что руководство двух компаний сможет самостоятельно определить, кто и в каком объеме будет вносить вклад в монтаж новогодней ели в Центральном парке, если по предложению муниципалитета будет принято положительное решение, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. - Администрация ждет ответа и благодарна в целом всем городским предпринимателям за помощь в экономии бюджетных средств, а также – за качественное и эффективное исполнение своих обязательств в рамках заключённых контрактов. Однако, по опыту прошлого взаимодействия с этими компаниями есть определенные сомнения в том, что ель будет установлена в срок до 15 декабря, качественно и безопасно для окружающих. Поэтому муниципалитет будет осуществлять контроль над ходом работ. А также будет готов в случае необходимости приложить все усилия, чтобы Центральный парк не остался без новогоднего символа, если компании, не имеющие достаточного опыта и необходимого оборудования для победы на торгах, не справятся с задачей. Елка в любом случае будет установлена до начала праздничных мероприятий.