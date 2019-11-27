В Воронеже самые сильные баскетболистки учатся в 106-ой школе

В этом году в ежегодных соревнованиях по баскетболу среди юношей и девушек приняли участие 16 команд.

По итогам турнира лучшей среди девушек стала команда школы № 106. В напряженной борьбе ее участницы одержали победу над представительницами гимназии им. Н.Г. Басова, занявшими почетное втрое место. Третьими стали девушки школы № 11.

- Среди юношей победу одержали учащиеся школы № 28. Второе место заняли спортсмены школы № 9, третье – юноши из школы № 62. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами управы Центрального района, - сообщили в администрации Воронежа.