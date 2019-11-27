В Воронеже обсудили, как рассчитывается плата за «отрицательное отопление»

В управе Ленинского района прошло очередное заседание клуба ЖКХ. В нем приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, профильные сотрудники управы, председатель общественного Совета при главе города по вопросам ЖКХ Лариса Тулинова, секретарь районного отделения общественной организации «Жилищный контроль» Оксана Козьякова.

Собравшиеся обсудили некоторые особенности оформления протоколов общего собрания собственников помещений и ежемесячный разбор 10 наиболее популярных вопросов. В том числе принцип расчета платы за «отрицательное» отопление.

- Минстрой РФ опубликовал разъяснения, как рассчитывать плату за отопление, если объем потребленной в помещении тепловой энергии отрицательный. Так, отрицательным значение объема тепловой энергии в помещении многоквартирного дома (МКД) может быть, если потребители платят за коммунальную услугу «Отопление» в течение отопительного периода, - пояснили в администрации Воронежа.

При этом объем определяют на основании показаний индивидуальных приборов учета по формулам приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354.

Происходит это по нескольким причинам: показания индивидуальных и общедомовых приборов учета снимают не одновременно, размер платы определяют исходя из среднемесячных объемов потребления, при перерасчете платы из-за выявленного при проверке несоответствия переданных потребителем сведений.

Ситуация с отрицательным объемом тепловой энергии Правилами № 354 не урегулирована. Поэтому Минстрой рекомендует плату за КУ при отрицательном объеме в расчетном периоде не начислять, а в следующих расчетных периодах подлежащий оплате объем тепловой энергии уменьшать на эту отрицательную величину.

Минстрой основывает свои рекомендации на решении Судебной коллегии по административным делам Верховного суда от 20.06.2018.

Также участники заседания рассмотрели ряд практических вопросов повседневного взаимодействия граждан с управляющими организациями, контролирующими государственными и муниципальными органами и общественными организациями.