Воронежских подростков призвали попрощаться с вредными привычками

Сотрудники отдела опеки и попечительства Железнодорожного района Воронежа пригласили в управу трудных подростков, состоящих на учете, чтобы побеседовать с ними о вредных привычках.

На встрече также присутствовал психолог Воронежского областного клинического наркологического диспансера. Специалисты рассказали о пагубном влиянии на молодой организм курения, алкоголя и наркомании и продемонстрировали ребятам тематический фильм.

В завершение «круглого стола» подросткам предложили ответить на вопросы, касающиеся здорового образа жизни.