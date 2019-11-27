Воронежские производители стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России»

21 ноября в зале совещаний правительства Воронежской области прошла торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов XXII Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

В 2019 году на региональный этап поступила 61 заявка от 38 предприятий области. На федеральный этап было выдвинуто 17 предприятий, которые представили на конкурс 31 вид продукции и услуг.

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- Среди постоянных участников конкурса – такие компании, как ООО «Графская кухня», участвующие в нем с начала его проведения, соответственно уже в течение 22 лет. Мы нацелены на оказание предприятиям действенной методической помощи для повышения их конкурентоспособности. Для дебютантов конкурса имеется реальная возможность заявить о себе, а для участвовавших в нем неоднократно – возможность подтвердить стабильность качества своей продукции и услуг. Рассмотрение информационных материалов, представляемых участниками, дает возможность оценить, насколько руководство компании уделяет внимание повышению качества и безопасности конкурсных товаров, осуществляет внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивает рекламное сопровождение своей продукции. Мы постоянно работаем над расширением количества участников конкурса, способных достойно представить продукцию и услуги с воронежской маркой, - отметил исполняющий обязанности директора ФБУ «Воронежский ЦСМ» Павел Воронин.

Лучшие из лучших

Производитель, чьи товары стали лауреатами или дипломантами, имеет право использовать логотип «100 лучших товаров России» на упаковке конкурсной продукции в течение двух лет.

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- Это знаковое мероприятие. Традиционно в конкурсе «100 лучших товаров России» воронежские предприятия оказались на высоте. То есть они могут заявить не только о высоком потенциале, но и о высокой конкурентоспособности. Воронежские товары уже давно известны не только в регионе, но даже за рубежом, - приветствовал участников конкурса Николай Белов, заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области по промышленному блоку.

Так, звание лауреатов конкурса и право использовать золотой логотип получили: «Минудобрения», «РОМАКС», «ЮВМилк», «Борисоглебский трикотаж», филиал в Воронеже «ВЕРОФАРМ», «Графская кухня», «Пивоваренный завод «КАНЦЛЕРЪ», ИП Сажина Любовь Павловна, «Агро-Спутник, «Мукомольный комбинат «Воронежский» и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.

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- Для нас это очень важно. Данным знаком «100 лучших товаров России» мы маркируем нашу продукцию. Конечно, мы стараемся постоянно совершенствовать наш товар для клиентов. Нам важно подтверждать качество! Сегодня мы работаем по всей России, а также поставляем нашу продукцию еще в 53 страны. Но мы расширяем не только производство, но и кадровый состав – приглашаем профессионалов, которые гарантируют качественное выполнение работы, - отметила Ольга Проскурякова, маркетолог компании «ЮВМилк».

Важно выдержать темп

Серебро заслужили товары и услуги, например, таких предприятий, как «Воронежский завод минерального порошка», «Торговый Дом РТ-Кабель», «Промкомплект-Д», «Землянскмолоко», «Воронежский тепличный комбинат», ИП Гаврилова Виолетта Игоревна.

- Приятно, что ряд компаний год от года становятся победителями этого конкурса. Это говорит о том, что в этих сложных, конкурентных условиях им удается выдержать этот темп с соблюдением качества. Времена настали такие, что товаров достаточно. Дефицита нет ни в чем. Значит следующий вопрос – это вопрос качества и цены. Этот баланс нужно суметь соблюсти, - сказал Николая Щипелев, вице-президент союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области».

Почетным дипломом «Золотая сотня» за продукцию и услуги, вошедшие в первую сотню лучших товаров 2019 года, наградили воронежский филиал «ВЕРОФАРМ» за бактерицидный лейкопластырь и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I за услуги в системе высшего образования.

Кроме того, почетные знаки «За достижения в области качества» вручили Елене Сафроновой, гендиректору «РОМАКС», Алексею Евтуховичу, гендиректору «Воронежского завода минерального порошка», а также Александру Щербакову, ведущему инженеру по стандартизации ФБУ «Воронежский ЦСМ».

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За качественную продукцию важно поощрить не только руководство, но работников предприятий: лауреатам и дипломантам также вручены 17 почетных знаков «Отличник качества» - их получат лучшие сотрудники на общих собраниях коллективов.

Отметим, что организаторами конкурса выступили Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Правительство Воронежской области, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области», межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» и редакционно-информационное агентство «Стандарты и качество».