В Воронеже проверили готовность спасателей к зиме

На территории «Центра МЧС России по Воронежской области» прошел смотр сил и средств, предназначенных для спасений людей на водных объектах в осенне-зимний период.

В мероприятии помимо инспекторских подразделений Центра приняли участие спасатели аварийно-спасательной службы Воронежской области и поисково-спасательный отряд «Управление по делам ГОЧС города Воронеж».

- В ходе смотра проверили технику, ее укомплектованность и техническое состояние спасательного оборудования, а также готовность личного состава подразделений к реагированию в зимний период, - пояснили в городской администрации.