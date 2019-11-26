2019-11-26T16:58:30+03:00
Общество

Смоленский градоначальник посмотрел, как работают воронежские предприятия в концессии

Делегация под его управлением посетила коммунальные объекты, а потом обсудила их работу с мэром Вадимом Кстениным
Татьяна МИСТЮКОВА
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В администрации Воронежа встретились глава Воронежа, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, глава администрации Смоленска Андрей Борисов, вице-губернатор Смоленской области Геннадий Наумов, руководители ресурсоснабжающих организаций Воронежа и др.

- В федеральном округе Воронеж зарекомендовал себя как город, где успешно реализуются концессионные соглашения в сфере водо- и теплоснабжения. Побывав сегодня на ТЭЦ-1 и других объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, мы убедились в том, что концессия приносит реальные результаты не только в обеспечении надежности важнейших систем жизнеобеспечения, но и, что еще важнее, их развитии и совершенствовании. Ваш опыт для Смоленска чрезвычайно интересен и полезен, - отметил Андрей Борисов.

Глава Воронежа рассказал, что наш город прошел долгий путь: огромные миллиардные долги, банкротство, вода по графику создавали ощущение полного тупика в сфере водоснабжения. За счет бюджетных вливаний можно было лишь кое-как сводить концы с концами.

- Стало понятно, что единственный выход – привлечь частные деньги в рамках заключения концессионного соглашения. Как показало время, решение было правильным: все долги были погашены. По первой инвестпрограмме в сети было вложено более двух миллиардов рублей, что повысило устойчивость системы. Новая программа рассчитана уже на четыре миллиарда рублей, и теперь речь идет о поэтапной замене изношенных водоводов, эксплуатирующихся десятки лет, - пояснил Вадим Кстенин.

Концессия системы теплоснабжения, где концессионером выступила «Квадра», также показала свою состоятельность. 3,7 млрд рублей будет вложено в систему теплоснабжения. Это позволит улучшить качество услуг по подаче тепла и горячему водоснабжению, решить проблему с рециркуляцией горячей воды (сейчас приходится сливать большое количество воды, чтобы из крана, наконец, потекла горячая).

Кроме того, гостям были интересны концессии в других сферах городского хозяйства. Им рассказали об объектах, которые собираются сдать в долгосрочную аренду - это подземный переход у цирка (благоустройство), парк «Дельфин» (развитие общественных пространств) и др. Жители Смоленска также отметили высокий уровень благоустройства областного центра, его чистоту, архитектурную подсветку и высокие темпы роста социальной сферы – большое количество вновь возводимых школ, детских садов, спортивных и культурных объектов.

- Мы готовы оказывать вам - нашим смоленским коллегам - любые консультации, делиться накопленным опытом в этой сфере, - подвел итог встречи Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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