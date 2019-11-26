В Воронеже выкупят в муниципальную собственность два детских сада

На заседании постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям депутаты Воронежской городской Думы рассмотрели вопрос о приобретении в муниципальную собственность двух детских садов. Оба дошкольных учреждения были построены в рамках муниципальной программы «Развитие образования», одной из основных задач которой является сокращение дефицита мест в дошкольных учреждениях.

Первый находится на ул. 9 Января, 68. Это встроенно-пристроенный садик на 100 мест в новом жилом комплексе в Современник» в Ленинском районе. В микрорайоне зарегистрировано 597 малышей от двух до шести лет. Муниципальные садики здесь отсутствуют, а чтобы добраться до ближайших, нужно проехать две-три остановки на общественном транспорте. Кроме того, эти садики переукомплектованы более чем на 40%.

Второй детсад расположен в Коминтерновском районе в новом жилом комплексе «Цветной бульвар». Он рассчитан на 200 мест. Ближайшие детские сады здесь также переполнены. В электронной очереди в микрорайоне зарегистрировано 1293 ребенка в возрасте от 1,5 до шести лет.