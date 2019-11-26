В Воронеже отметили День матери

24 ноября (последнее воскресенье месяца) в России отметили самый теплый праздник – День матери. Воронежцы, конечно же, не могли остаться в стороне от этого события: в городе прошли концерты, выставки, посвященные мамам. Их поздравили дети, сотрудники управ, депутаты и чиновники.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

В Советском районе в библиотеке № 37 отдел по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управы района организовал конкурс чтецов «Слово доброе о маме». Самые маленькие жители района очень трепетно, в поэтическом исполнении обратились к своим мамам. Особое внимание жюри привлекло выступление Арсения Полякова, который прочитал стихотворение, написанное его мамой.

А студенты Воронежского медколледжа для жительниц Советского района - многодетных и активных мам, а также женщин, взявших детей под опеку - подготовили трогательные творческие номера. От имени руководителя управы Олега Копытина их поздравила начальник районного отдела культуры, спорта и молодежной политики Лидия Иванова.

Кроме того, 24 женщины получили от управы благодарственные письма за большой вклад в укрепление и развитие семейных традиций, достойное воспитание подрастающего поколения, активную жизненную позицию.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

Талантливые педагоги и ученики детской школы искусств №7 также подготовили для всех мам и бабушек праздничный концерт. Он прошел в культурно-досуговом центре (КДЦ) «Северный». А представители управы района вручили благодарственные письма активистам благотворительного фонда «Многодетная семья».

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Концерт, посвященный Дню матери, в Ленинском районе прошел в Специальной городской библиотеке искусств имени А.С. Пушкина (ул. Куцыгина, 6.). Его подготовила детская школа искусств № 1. Свои выступления мамам подарили вокалисты, пианисты, домристы, флейтисты, саксофонисты, виолончелисты, гитаристы и скрипачи.

Помимо этого гостям представили красочную выставку юных художников, работы которых были посвящены любимым мамам.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

В Левобережном районе культурную программу для мам организовала управа. В КДЦ «Левобережье» поздравили многодетных мам, которые воспитывают от четырех до восьми детей, и женщин, которые приняли в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Им вручили цветы и ценные подарки. Теплые слова поздравления и поддержки прозвучали от депутатов областной и городской Думы, сотрудников управы района.