В Воронеже выбрали победителей конкурса «Лучший социальный проект года»

На VI Воронежском форуме предпринимателей подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Конкурс, который с этого года вошел в президентскую платформу «Россия - страна возможностей», реализуется Министерством экономического развития РФ и Российским государственным социальным университетом.

Приоритетное направление

В конкурсе приняли участие компании, деятельность которых помогает поддерживать и обеспечивать занятость людей с инвалидностью, граждан пожилого возраста и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Победителями стали пять организаций.

- Социальное предпринимательство – одно из приоритетных направлений в деятельности органов власти всех уровней. Мы понимаем, что социальные проекты направлены на, наверное, самую незащищенную часть населения. Предприниматели тем самым оказывают помощь государству. Вместе мы можем сделать эти виды услуг качественными, - подчеркнул Сергей Корчевников, руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» победила компания «Здоровый ребенок», руководитель – Олеся Назарова. В рамках ее проекта в детском садике открыты спецгруппы для детей с нарушением зрения, с нарушением речи, с ОВЗ.

.

В культурно-просветительской сфере отмечена АНО «Воронежский детский театр», которым руководит Наталия Сильковская. Проект направлен на социокультурную адаптацию детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и членов их семей в Воронеже, Белгороде и Липецке.

Выросло не только количество, но и качество

В направлении дополнительного образования и воспитания детей первое место заняла АНО «Экспериментальная техническая школа».

.

- Семь лет назад в первом наборе у нас было 130 учеников. Сейчас мы обучаем не меньше 300 ребят. Для нас важна поддержка. Например, мы получали грант на проведение фестиваля «Робоарт». Когда тысяча детей участвует в соревнованиях и выставках роботов, и все это бесплатно - это большой праздник. Сегодняшняя победа – это признание. Будем надеяться, что теперь еще больше детей придет к нам, - поделился руководитель школы Алексей Федотов.

В сфере здорового образа жизни, физкультуры и спорта победила Наталья Ростовцева с проектом «GoGreen». Это масштабный фестиваль, направленный на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

Лучшим проектом в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении признана «Путеводная звезда» от ИП Лунина Алена Сергеевна. Предприниматель создала небольшое парфюмерное производство по изготовлению ароматического саше (мешочков), где планируется трудоустройство выпускников детдомов, инвалидов и оказавшихся в трудной жизненной ситуации детей.

.

- Конкурс «Лучший социальный проект» присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей» в этом году и уже виден первый эффект – рост числа заявок почти в два раза. Социальные инициативы сегодня набирают обороты. В обществе есть тренд на реализацию общественно-полезных дел, поэтому конкурс очень важен. Мы хотим найти лучшие практики, поддержать их и способствовать их продвижению, - прокомментировал руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

- Воронежская область в конкурсе «Лучший социальный проект года» участвует уже второй раз. Конкурс вызывает у предпринимательского сообщества большой интерес. Выросло не только количество, но и качество заявок. Видно, что наши бизнесмены стали обращать внимание на социальную сторону жизни, - отметила Алла Титова, председатель социального комитета по предпринимательству ВОО «Опора России».

- Наш конкурс как инструмент популяризации социального предпринимательства позволяет не только продемонстрировать лучшие практики в этой сфере, но и рекомендовать их для применения в других регионах, - отметил директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, руководитель оргкомитета Конкурса Денис Богатов.