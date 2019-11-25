2019-11-25T17:31:45+03:00
Общество

Депутат Гордумы поздравил жительниц Воронежа с Днем матери

И подарил школе картины воронежских художников
Татьяна МИСТЮКОВА
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22 ноября в Воронеже в школе № 102 состоялся концерт, посвященный Дню матери. Ребята подготовили для своих мам, бабушек, учителей трогательные номера, а тон всему вечеру задал директор учебного заведения Алексей Фактор.

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Он поздравил всех присутствующих в зале мам и поблагодарил их за детей:

- Мы гордимся тем, что вы доверили нам своих детей. Слово мама понятно всем, это первое слово, которое произносят дети. Никто не сравнится с мамой в сопереживании: она больше других радуется нашим успехам и огорчается нашим неудачам.

К поздравлениям присоединился почетный гость праздника – депутат Воронежской городской Думы Александр Трубецкой.

- День матери – один из самых душевных праздников. Мы преклоняемся перед материнским подвигом. Воспитать детей достойными людьми – большой труд, который имеет высокую общественную значимость, - отметил Александр Трубецкой.

По его словам, 102-я школа за короткое время стала одной из лучших в городе:

- С момента своего открытия школа славится творческим сотрудничеством детей и взрослых. Здесь дети не только получают качественное образование – в школе работают 64 кружка и 18 спортивных секций, множество музеев. Строители вложили душу в создание этого учебного заведения, и отрадно видеть, что оно стало одним из лучших в городе.

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В дар школьному музею депутат преподнес картины воронежских художников.

Александр Трубецкой подчеркнул, что в своей депутатский деятельности уделяет особое внимание поддержке школ и детских садов, отстаивая выделение для них дополнительных средств из городского бюджета.

- Это наш вклад в воспитание юных граждан России, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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