Оскар Кучера: Я скучный персонаж для «желтой» программы

На днях в Воронеже со спектаклем «Лжец по найму» побывал Оскар Кучера. Артист и телеведущий, у которого в сегодняшнем браке четверо детей, последний малыш родился этим летом, поделился с «Комсомолкой» секретами счастливого брака, а также рассказал о закулисье телешоу «Звезды сошлись».

МНЕ НЕУДОБНО ЗАДАВАТЬ БЕСТАКТНЫЕ ВОПРОСЫ

- Как вы приспосабливаетесь с Лерой Кудрявцевой друг к другу в программе «Звезды сошлись»?

- Я с Лерой работаю с 2002 года, а дружим мы с 1999-го. Мы каждый раз приспосабливаемся друг к другу, потому что я - жаворонок, а она – сова: по мне лучше снимать как можно раньше, ей - как можно позже. В итоге, то я под нее подстраиваюсь, то она под меня. В остальном нам комфортно работать вместе.

- Как вы выходите из положения, когда в студии случаются нелицеприятные моменты? Как с женой Виторгана, например, когда у нее стали спрашивать про суррогатное материнство, и она чуть не ушла из студии. Как вы нивелируете ситуацию? Или вам говорят что делать?

- Периодически нам действительно в ухо подсказывают. Но есть ряд вопросов, которые я, например, задавать вообще не готов – в силу своего воспитания.

- Что для вас табу? И на какие вопросы вы никогда не ответите журналисту?

- Условно говоря, если меня просят не говорить про суррогатную мать, я никогда не спрошу. Мне бы хотелось делать острую передачу-интервью. Я смотрю много таких программ и понимаю, есть что-то более интересное у этого человека, а его спрашивают про какие-то деньги, сколько стоила его квартира. Мне неудобно такие вопросы задавать. У друга я могу такое спросить, а задать такой вопрос человеку уважаемому и незнакомому, считаю бестактным. Мне не нравится, когда мне задают и когда меня просят задать бестактный вопрос.

- Долго вас уговаривала Лера Кудрявцева прийти на программу "Секрет на миллион", где как раз задают острые вопросы, обсуждают личные темы, такие как предыдущие браки…

- Я понимал прекрасно, что-то подобное обязательно будет, что передача определенного формата, и Лера обязана задавать такие вопросы. Но я изначально скучный персонаж для этой программы. Лера даже говорила: "Кучера, мы ничего про тебя нарыть не можем". Мы с бывшей супругой, матерью моего старшего ребенка, договорились не обсуждать друг друга в каких-то интервью. Несмотря на все претензии друг к другу, если мы договорились в информационном пространстве не обсуждать это, то мы не обсуждаем. Поэтому когда меня про такое спрашивают, я говорю: "Ребята, фу"… А с Лерой у меня просто нет «секрета» на миллион. Я достаточно много выиграл, дал много ответов на вопросы, но ответа на миллион не было. Деньги отдал на благотворительность конкретным людям. В этом смысле передача не врет, я передал деньги и помог человеку.

- Нравятся вам ппрограммы Дмитрия Борисова, Андрея Малахова, Дмитрия Шепелева?

- Похожи они в том плане, что там тоже обсуждают разные скандальные ситуации. Я не очень вас удивлю, если скажу, что последний раз я смотрел передачу Андрея Малахова, когда она называлась "Большая стрика"? Я смотрел маленький кусочек программы Дмитрия Борисова только для того, чтобы оценить, насколько он вписался в программу. Ни одной передачи Дмитрия Шепелева не видел. Наверное, я вас еще раз удивлю - у меня нет телевидения. У меня есть телевизор, но нет телевидения. У меня есть огромное количество киноканалов, западных спортивных каналов, но российского ТВ просто нет.

НАДО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ ДРУГ К ДРУГУ

- В спектакле, с которым вы приехали, у героев кризис в отношениях. У вас же в жизни долгие отношения с женой. Поделитесь секретом, что нужно, чтобы рутина не поглотила? Что посоветуете мужчинам, которые подустали от своих жен?

- Любовь – это работа. Тяжелая. Большая. Долгая. Надо слышать, в первую очередь. Некоторые возмущаются: «Ты что, не можешь сказать что хочешь?». Он не заметил, что она тысячу раз сказала. Просто не теми словами. Надо быть внимательным, тогда умеешь предугадывать. Это касается не только желаний. Мы видим, когда устал твой партнер. Лучше наступить на горло собственной песни и сделать так, как хочет он. Потому что потом это сторицей воздастся. Так что первоочередная вещь – быть внимательным. Безразличие возникает от невнимательности.

Оскар Кучера в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- У вас в этом браке четверо детей (еще один сын - от предыдущей жены, - ред.). Чем вы помогаете жене?

- Перед тем, как уехать на гастроли, пока супруга укладывала малыша, я сделал уроки с младшей дочерью и со средним сыном, отвел их спать наверх, потом с нижней гардеробной перенес наверх одежду. А вообще я с большим удовольствием мою посуду, жена даже злится, почему я не пользуюсь посудомойкой. Легко могу пропылесосить, если нет помощницы, разложить вещи по местам. Бужу детей, готовлю завтрак. Могу сделать ужин. Не всегда, но бывает.

- А что вы готовите на завтрак?

- Начиная с сырников и заканчивая «шакшукой» (еврейской яичницей - когда все намешано), йогуртами с гранолой. Я встаю в 6.40 и готовлю. Еще бужу детей, даю поспать жене, ведь она не спит ночью с малышом - дает мне выспаться. Он ворочается между нами. Такой ручной, в кроватке не любит спать. Я чутко сплю, боюсь его разбудить. И когда мне нужно выспаться, ухожу спать в гостевую. Дня четыре так спал. И вдруг вижу, с Юлей что-то происходит. Она расплакалась: «Мы опять без тебя проснулись!» И теперь хочу я спать, не хочу, нужно мне выспаться или нет, но я не ухожу. А она теперь меня выгоняет - иди выспись. Вот это и есть любовь. Внимательность друг к другу.

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК МОЖНО МАЛЫША ДОВЕРИТЬ НЯНЕ

- У вас между старшими и младшим детьми девять лет разницы…

- Так получилось. Другие говорят: «Мы сейчас не пьем, не курим – готовимся к зачатию». Что? Это как? Я ни разу не готовился стать родителем. Мы ни разу не запланировали ни одного ребенка. Так получилось!

- Вы обрадовались появлению малыша (Марк родился у Кучеры в июле 2019 года, - ред.)?

- Меня Юля разбудила в шесть утра: я беременна. Я говорю, откуда ты знаешь? Она: чувствую! А срок был микроскопический. Я был удивлен. Приятно ошарашен. Бог распорядился. Я счастлив и благодарен жене. Марк на днях впервые попробовал кабачок. Поесть он любитель. Выпрашивал у мамы огурец. Четыре месяца, а уже сам пьет из стакана, обливается, но пьет.

- У вас правда нет нянь?

- Нет. Юлина мама нам помогает, готовит. Потому что Юля физически не успевает. То есть если бы мама не помогала, я бы взял повара. Физически тяжеловато готовить с маленьким ребенком, потому что он требует постоянного внимания. У нас нет нянь года четыре точно. Было много негативного опыта с нянями. Одна с маленьким Даней на руках поскользнулась на каблуках и ударила его об стенку. У него был порван нос, зашивали. На камерах потом увидели… Я не могу представить, что отдам Марка посторонней женщине. Я начинаю переживать даже, когда мама берет его на руки. Во-первых, мы очень требовательные, во-вторых, трясемся над детьми в хорошем смысле слова. Мы не кидаем детей на нянь, занимаемся ими. Кстати, у нас была потрясающая няня из Воронежа. Когда я в прошлый раз приезжал, она приходила на спектакль. Ее зовут Таня, она растила Даньку. Потрясающая, мы ее так любили! Огромный ей привет… Конечно, у нас есть помощница по хозяйству, мы специально брали филиппинку, чтобы не понимала ничего по-русски. Вот на днях к нам на программу пришла домработница Димы Марьянова, царствие ему небесное. Такое наговорила. Я говорю ей: «Вы понимаете, что у вас после этой программы никогда не будет работы?».

Оскар Кучера в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЕСЛИ ДЕТИ ПОЯВИЛИСЬ – НАДО ЖЕНИТЬСЯ

- Читала вашу колонку в интернете. У вас была мысль, что чем дольше сожительство, тем крепче брак…

- Идеальный срок два года. Дальше идет кризис трех лет, который можно нивелировать свадьбой. Даже три года можно, если дети не родились. А если дети появились - надо жениться. Так вы показываете женщине вашу социальную ответственность. Женщина нуждается в этом. Дамы менее защищенные, если вы остаетесь одна с ребенком без всяких обязательств, это неправильно… Мы с Юлей до сих пор ходим за ручку и целуемся на заднем сидении в машине. Мы любим друг друга. До свадьбы жили полгода-год, а вместе мы с 2001 года, 18 лет. Это прекрасно.

- Женщины аплодируют стоя, читая вашу заметку про семейный бюджет, про то, что мужчина не должен контролировать карманные расходы жены.

- Изначально женщина замужем. За мужем, то есть он берет за нее ответственность, накрывает собой. А если ты не готов, зачем тогда жениться, живи отдельно.

- Скоро Новый год, какие у вас семейные традиции в этот праздник?

- Мы всегда уезжаем всей семьей, в основном в Италию - это наше место силы. На Новый год я никогда не работаю, какие бы деньги мне не предлагали, у меня договоренность с женой.

- Что пожелаете на Новый год нашим читателям?

- Каждой женщине желаю найти своего мужчину и быть счастливой. Когда у вас раз в месяц бывает не особенно хорошее настроение, справляйтесь с собой, потратьте на это силы, не полоскайте мужчине мозг. Не мучайте друг друга и будьте счастливы. Если не про что молчать, если есть напряжение и вы это держите в себе, гоните его тряпками. И мужчинам то же самое могу сказать. Я от души желаю, чтобы человек, который рядом с вами, уважал ваше личное пространство, и вы тоже.