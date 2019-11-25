2019-11-25T18:12:58+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» в 2019 году доигрался до того, что футболистов пытались избить

Прорыв на поле фанатов, желавших заняться рукоприкладством, стал закономерным итогом первой части сезона
Юрий КОЗЛОВ
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На матче с "Нижним Новгородом" зрителей было чуть больше 1200.На матче с "Нижним Новгородом" зрителей было чуть больше 1200.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Первая (и большая) часть сезона закончена. Итог в турнирной таблице говорит сам за себя: «Факел» обосновался на последней, 20-й, строчке со всего лишь 16 очками в активе. Отрыв от 15-го места, дающего право остаться в ФНЛ, составляет уже 10 очков.

Игра от обороны не устроила

Можно ли было надеяться на другой исход? Давайте вспомним, как все начиналось. Перед сезоном из «Факела» ушли ВСЕ игроки, за исключением одного (потом «попросили» на выход и его). Команду укомплектовали за считанные дни до начала чемпионата. Главным тренером позвали долго удерживавшего в Премьер-лиге пермский «Амкар» Сергея Оборина, уже немало отсидевшего без практики. Специалист он опытный по части налаживания игры от обороны. А иначе команде, собранной с бору по сосенке, играть – верное самоубийство.

И «Факел» при Оборине худо-бедно набрал в 17 матчах 13 очков. Даже с первых туров, когда игра по определению не могла не быть совсем «сырой», разгромных поражений удалось избежать. В то же время случился и разгром ивановского «Текстильщика» в гостях со счетом 4:1. Однако руководителей клуба (а перед сезоном «человека-невидимку» Виталия Середина сменил намного более яркий бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе) работа Оборина по каким-то причинам не устроила. Новым главным тренером стал легендарный в недавнем прошлом нападающий сборной России и московского «Спартака», а потом ряда зарубежных клубов Владимир Бесчастных.

Он – человек в российском футболе, что и говорить, видный. Одна беда – до «Факела» у него вообще не было опыта работы главным тренером. Набивать шишки, казалось бы, лучше в каком-нибудь клубе второго дивизиона. Ан нет, поставили в терпящий катастрофу «Факел». Спасатель из Бесчастных получился никакой. В восьми играх под его руководством клуб потерпел семь поражений, четыре из них разгромные. А после единственной победы на выезде над «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области руководители этого далеко не суперклуба погнали весь тренерский штаб поганой метлой.

Работа – на «двойку»

Кульминацией всего безобразия 23 ноября стал последний матч «Факела» в первой части сезона. Футболисты из Нижнего Новгорода забили уже в конце игры два мяча. И после финального свистка на поле прорвались два фаната нашей команды. Они пытались побить снова продувших игроков. «Разобраться» с футболистами им не дали. Одному из агрессивных болельщиков, видимо, придется заплатить штраф от трех до десяти тысяч рублей – на него завели административное дело.

Владимир Бесчастных на одной из последних пресс-конференций признался, что невыполнение его требований игроками «начинает бесить». А после матча с «Нижним Новгородом» заявил:

- До 75-й минуты играли нормально. И моменты были. Самим футболистам не жалко свой труд? Столько пахать, чтобы потом так вот дать себе забить. Индивидуальное мастерство игроков ниже, чем у Новгорода. Можно много говорить, что что-то стало получаться. Но результата нет.

И оценил свою работу главный тренер «Факела» на «двойку». По крайней мере, честно.

А что тогда сказать про остальное руководство нашего воронежского футбола? Кажется, что больше его занимали непонятные игры с Центральным стадионом профсоюзов. Футбольная арена, где еще относительно недавно встречались сборные России и Бельгии и первые мячи забивал звезда мирового футбола Ромелу Лукаку (он, кстати, тогда сказал, что никогда не забудет Воронеж), внезапно превратилась для властей просто в ужасную.

Плоха вдруг стала и база клуба в «Тенистом». И нет переговоров о том, чтобы что-то отремонтировать. Зато прожектов об академии, о выстраивании новой системы, начиная с детского футбола, хоть отбавляй. Однако это пока всего лишь слова.

А результат, как говорится, на табло. И на трибунах. Нормальных людей (не тех, у кого кулаки чешутся) на футболе все меньше. Посещаемость, еще совсем недавно одна из лучших в ФНЛ, сползла до тысячи зрителей.

Это еще не дно, где лежат прекратившие свое существование команды. Но есть ощущение, что снизу уже вот-вот должны постучать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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