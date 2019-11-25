Шеф-повара «мишленовских» ресторанов вручили воронежскому «Молвесту» премию «Золотой клевер»

Торжественное награждение победителей премии «Золотой клевер» прошло 22 ноября в Воронеже. Как говорят организаторы, это единственный независимый конкурс молочной продукции с прозрачным судейством. В состав жюри входят лидеры общественного мнения, известные рестораторы и ведущие шеф-повара мира.

В наш город, например, приехал Джузеппе Космаи, эксперт в области ресторанного и гостиничного бизнеса из Франции, Фабрис Лекуа, шеф-повар ресторанов с одной и двумя звездами Мишлен или Алексей Виноградов, официальный шеф-повар Олимпийской сборной России. Приятно, что такие мастера своего дела по достоинству оценили воронежскую продукцию и отметили компанию «Молвест» наградами двух категориях!

Продукты, которые заслуживают доверия!

- Конкурсная комиссия - объективна и независима. За последний пять-десять лет наша отрасль шагнула так далеко вперед, что ситуация на молочном рынке кардинально изменилась. Качество молока, которое производится в нашей стране, и продуктов, которые производятся на его основе, значительно выросло. Этот конкурс как раз направлен на то, чтобы показать потребителю, что есть молочные продукты на полках магазинов, которые заслуживают доверия. И более того - они экстра-класса! - подчеркнул Анатолий Лосев, генеральный директор компании «Молвест».

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Так, лучшим сыром в подкатегории «молодые» была признана буррата под маркой Felicita. «Молвест» начал производство такого сыра в прошлом году. Для отработки технологии производства этого непростого продукта пригласили сыроделов и технологов из Италии, которые десятилетиями изготавливают буррату на родине, знают множество секретов и тонкостей. На родине сыра буррата говорят, что этот сыр – вершина искусства в производстве мягких сыров: он представляет собой мешочек, сформированный из сырного теста для моцареллы, наполненный порезанным на волокна этим же сыром, с нежнейшими сливками. Переняв опыт лучших специалистов, воронежские сыроделы по праву гордятся своим продуктом.

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Вторую награду завоевали сыры от «Молвест» в подкатегории «твердые и полутвердые». На этот раз жюри отметило еще одну новинку прошлого года, но на этот раз в линейке марки «Вкуснотеево» - Российский выдержанный сыр. Его изготавливают из лучшего молока коров породы джерси, которое отличается превосходным вкусом, а также высокими показателями белка и жира. Сырье получают на собственных фермах в Воронежской области.

Знак качества

- Как потребитель к «Молвесту» я отношусь замечательно. Хотя сама из Санкт-Петербурга, но я все время покупаю масло «Вкуснотеево». Для меня это тот продукт, который любит вся семья. То, что касается молока, то оно тоже замечательного качества. Когда у производителя такие мощности и такие технологии, то все получается вкусно и безопасно. Да и как эксперт, который посещал не одно молочное предприятие, могу поставить «Молвесту» пятерку, если говорить на школьном языке, - отметила Ольга Панова, руководитель программы «Школьное молоко» в России.

Важно, что воронежский производитель думает не только о внутреннем содержании своего продукта, но и об удобстве и надежности упаковки. Не удивительно, что в номинации «Лучшая упаковка» победила компания Ecolean - именно она производит те «воздушные» кувшинчики, в которых давно полюбились воронежцам продукты компании «Молвест». Мы видим их в магазинах каждый день.

- Огромное спасибо компании «Молвест» за то, что вы свои прекрасные сливки наливаете именно в нашу упаковку. Потому что, какая бы прекрасная упаковка не была, без содержимого это просто фантик, - отметила Татьяна Лунд, менеджер по маркетингу и продажам Ecolean.

Теперь воронежская компания «Молвест» сможет отметить свою продукцию знаком качества - разместить логотип премии «Золотой Клевер» на упаковке.

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