2019-11-25T15:58:23+03:00
Общество

Воронежская облдума приняла пакет социальных и экономических законов

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал об основных параметрах изменений и на что они будут направлены
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25 ноября в рамках 49 заседания парламентарии рассмотрели 17 вопросов.

Депутаты утвердили очередную корректировку областного бюджета-2019. Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, она связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами.

– Доходы в целом увеличиваются на 1,9 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на сумму около 1,7 млрд рублей. Расходы в целом увеличиваются на 182,5 млн рублей. Дефицит бюджета снижен почти на 1,7 млрд рублей, – рассказал об основных параметрах изменений Владимир Нетёсов.

Также депутаты скорректировали Перечень особо значимых инвестиционных проектов, для предоставления им мер государственной (областной) поддержки. Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в реестр, в частности, включено 6 новых проектов с общим объемом инвестиций более 14,9 млрд рублей.

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Парламентарии утвердили новый источник формирования дорожного фонда. Им стала часть общих доходов областного бюджета в размере, устанавливаемом законом региона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Как отметил Владимир Нетёсов, в следующем году, благодаря этому законодательному решению, в дорфонд Воронежской области будет направлено 1 млрд рублей. Они пойдут на приведение в порядок сельских дорог на территории региона.

Депутаты рассмотрели и одобрили пакет законопроектов, который касается упорядочения межбюджетных отношений органов государственной власти региона и органов местного самоуправления. Корректировки приняты, в том числе, с учетом изменений бюджетного законодательства Российской Федерации.

В ходе заседания парламента принят блок социальных законов.

Так, был продлен ряд мер соцподдержки – ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа для людей с почечной недостаточностью, а также денежная компенсация за наем жилья детям-сиротам. Эти меры сохранены получателям не на год, как ранее, а на следующую трехлетку – до 31 декабря 2022 года.

Также депутаты приняли закон, направленный на улучшение демографической ситуации в Воронежской области.

Парламентарии согласовали изменения закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

– Была уточнена доходная часть бюджета фонда – в 2019 году она составит 27 млрд 585 млн рублей и расходная (составит более 27 млрд 606 млн рублей). Также скорректированы источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, – отметил Владимир Нетёсов.

Депутатский корпус согласовал изменения действующей структуры Контрольно-счетной палаты региона. Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, это вызвано необходимостью расширения задач, стоящих перед КСП области и необходимостью развития таких направлений, как участие в законотворческой деятельности, проведении финансово-экономической экспертизы проектов областных законов и нормативных правовых актов органов госвласти региона в части, касающейся расходных обязательств Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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