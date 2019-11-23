2019-11-23T16:58:48+03:00
Общество

В Воронеже прошел шестой форум предпринимателей

В нем приняли участие 60 компаний и организаций
Олег ИВАНОВ
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Деловая программа включала 30 бизнес-сессий с участием 134 спикеровДеловая программа включала 30 бизнес-сессий с участием 134 спикеровФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В Воронеже 22 ноября прошел шестой форум предпринимателей. По поручению главы города Вадима Кстенина в нем приняла участие вице-мэр Людмила Бородина. На церемонии открытия гостей приветствовал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Дополнительные возможности мы получаем при реализации национальных проектов. Это не только предпринимательская инициатива как прямой рычаг воздействия, а все национальные проекты. Их основной целью является повышение социального самочувствия населения, но они открыты и для роста экономики. Появляется потребность в производстве дополнительных продуктов, а это новые рабочие места. Я надеюсь, что предприниматели смогут вписаться в реализацию национальных проектов. Мы постараемся сделать все возможное для взаимодействия власти и бизнеса, - сказал Александр Викторович.

На сайте форума зарегистрировались 2,5 тысяч человек. В нем приняли участие 60 компаний и организаций. Деловая программа включала 30 бизнес-сессий с участием 134 спикеров. Кроме того, была организована выставка «Бизнес для каждого». Одна из самых важный тем была поднята на пленарном заседании «Бизнес и власть: взаимодействие 2020».

- Основная идея для обсуждения на этой площадке - формула благополучия общества. Она, прежде всего, зависит от качества взаимодействия бизнеса и власти, - подчеркнул девелопер Евгений Хамин.

В рамках форума было подписано два соглашения: о взаимодействии между правительством Воронежской области и «Деловой Россией», а также о создании технополисов - инновационного центра, объединяющего науку, образование и производство.

По поручению главы города Вадима Кстенина в нем приняла участие вице-мэр Людмила Бородина Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

По поручению главы города Вадима Кстенина в нем приняла участие вице-мэр Людмила БородинаФото: предоставлено мэрией Воронежа.

- В Воронеже живет множество людей, обладающих деловой хваткой и талантом предпринимателя. Ведь строить свой бизнес - это удел умных, сильных, смелых, уверенных в себе людей с нестандартным мышлением и свежими идеями. В городском управлении предпринимательства на постоянной основе действует «горячая линия» по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и за 9 месяцев предпринимателям оказано 297 консультаций, - отметила заместитель главы Воронежа Людмила Бородина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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