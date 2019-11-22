Владимир Нетёсов: «Наша задача – создать условия для максимального развития способностей каждого ребенка в Воронежской области»

В рамках выездного заседания думского Комитета образованию, науке и молодежной политике, парламентарии посетили Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» в Воронеже.

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Председатель Комитета Евгений Чертов, депутаты Артём Зубков и Григорий Чуйко, а также представители исполнительной власти региона, вузов и учреждений дополнительного образования осмотрели помещения детского технопарка и пообщались со школьниками.

Директор Центра инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» Илья Коржик рассказал, что в технопарке занимаются 800 учащихся в возрасте от 8 до 18 лет. Обучение в рамках технопарка для них является бесплатным. Еще около 300 ребят занимаются по дополнительным программам технической и естественно-научной направленности – «Технический английский», «Практическая математика», «Цифровая астрономия» и ряд других.

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На территории детского технопарка ребят учат создавать виртуальные миры и приложения для персональных компьютеров и смартфонов при помощи пакетов 3D-моделирования, конструировать и программировать беспилотные летательные аппараты, изучать и искать альтернативные источники энергии, использовать геоинформационные технологии по обработке пространственно-временных данных и т.д.

Одной из основных идей Кванториума является не только развитие способностей обучающихся, но и решение реальных производственных задач для различных отраслей производства и бизнеса. Среди проектов, которые реализуются сегодня в технопарке при содействии отраслевых партнеров – приложение-тренажер по охране труда, виртуальная экскурсия по АЭС и VR-заповедник. Обучающиеся разных направлений сотрудничают с такими организациями как «Концерн «Созвездие», воронежский авиазавод, анимационная студия Wizart Animation.

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После обзорной экскурсии на площадке лектория технопарка состоялось совещание, в ходе которого депутаты обсудили ход реализации нацпроекта «Образование» в регионе, вопросы создания современной инфраструктуры в образовательных учреждениях Воронежской области, а также ряд проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей.

Замруководителя областного департамента образования, науки и молодежной политики Наталья Салогубова отметила, что сегодня только в школах региона обучается 223 тысячи детей, но индивидуальный маршрут ребенка необходимо уже сегодня выстраивать системно.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что сейчас перед профильными департаментами, законодателями и общественностью стоит большая совместная задача – не только создать условия для максимального развития способностей каждого ребенка, но и сделать так, чтобы он остался в регионе, нашел применение своим способностям.

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– Каждому ребенку, вне зависимости от его способностей и места проживания необходим индивидуальный подход. Наша цель – совместными усилиями сформировать систему, которая позволит комплексно решить эту задачу. Со своей стороны мы готовы к разработке и принятию законодательных инициатив на уровне региона, позволяющих создать условия для того, чтобы лучшие преподавательские кадры остались в области, а на ее территории были не только сохранены ведущие научно-производственные предприятия, но и были привлечены новые, где одаренные ребята смогли бы в будущем реализовать себя. Безусловно, реализации новой модели образования в регионе будет способствовать и создание современной инфраструктуры в образовательных учреждениях Воронежской области, причем не только в крупных, но и в расположенных в сельской местности небольших школах. Все это становится возможным в рамках нацпроекта «Образование», на реализацию которого только в этом году в регионе направят около 1,3 млрд рублей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

Примерно 600 млн рублей из этих средств заложено на реализацию федерального проекта «Современная школа». В том числе благодаря этим средствам, в Воронежской области на базе малокомплектных сельских школ с численностью от 50 учеников открылось в текущем году более 60 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь ребята могут осваивать такие дисциплины, как технология, информатика и ОБЖ с помощью высокотехнологичного учебного оборудования. Также на базе этих центров реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Обучение школьников ведут по современным программам преподаватели, прошедшие подготовку в инновационном центре «Сколково». В ближайшие годы в регионе появится еще примерно 400 таких «Точек роста».

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Еще один масштабный федеральный проект, направленный на выявление одаренных детей – «Успех каждого ребенка», на который в этом году выделено более 300 млн рублей. В его рамках второй региональный «Кванториум» в декабре должен появиться в Россоши. Кроме того, до конца года откроется региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион 36» (аналог федерального проекта «Сириус»). Он станет ядром распределенной модели поддержки одаренных детей в регионе, где будет происходить формирование компетенций для реализации в различных сферах деятельности от искусства и науки до инженерии и спорта.

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Уже сегодня в рамках проекта «Успех каждого ребенка» одобрена заявка региона на получение в 2020 году более 50 млн рублей, которые будут направлены на создание 4,5 тысяч высокотехнологичных мест дополнительного образования в муниципальных районах Воронежской области.

Всего благодаря реализации проекта, к 2024 году дополнительное образование в Воронежской области получат 256 тысяч детей. Еще 52 тысячи человек детей будут охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей.

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Что касается еще одного проекта в рамках нацпроекта «Образование», который называется «Цифровая образовательная среда» (на него выделено почти 50 млн рублей), то в этом году благодаря ему 16 образовательных организаций получают оборудование для создания модели цифровой среды, которая позволит обеспечить высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Затраты на реализацию федерального проекта «Учитель будущего», который направлен на организацию переподготовки для педагогов и внедрение новой системы карьерного роста, в текущем году превысили 350 млн рублей.

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– Все эти проекты тесно взаимосвязаны между собой, и системное, синхронное их исполнение в ближайшие годы позволит юным жителям Воронежской области раскрыть свои способности и в дальнейшем стать востребованным в современной жизни профессионалами, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.