Под Воронежем метеолокатор, видящий грозу и град за сотни километров, не может начать работать

В Воронежском гидрометцентре в ближайшее время должно появиться оборудование, позволяющее по крайней мере за сутки с близкой к 100 процентам точности вероятностью предупредить о грозе или граде. Супераппарат – метеорологический радиолокатор разместили около села Костенки Хохольского района. В этом месте расположен большой холм – к облакам от него поближе, чем от располагающихся рядом низин. Специалист Воронежского гидрометцентра Александр Сушков показал нам супертехнику не только вблизи, но и изнутри.

Радиолокатор стоит в поле, он огражден металлическим забором с колючей проволокой. Входишь внутрь – чем-то похоже на Останкинскую телебашню, только намного ниже. Однако вверх приходится подниматься не на лифте и даже не по обычной лестнице, а по ступенькам, между которыми пустота. После пятого пролета ступать поневоле приходится осторожнее. Добираемся с Александром Сушковым до самой верхотуры. Здесь располагается огромная антенна, принимающая отраженный сигнал от облаков.

Так метеолокатор выглядит издали.Фото: Юрий КОЗЛОВ

К начинке радиолокатора приходится долго подниматься по ступеням.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Радиолокатор поставили еще в 2017 году, поэтому антенна немного залежалась. Тут и птички постарались, местами она черная от помета, хоть и стоит, накрытая радиопроницаемым куполом.

Внешний вид аппаратуры немного испортили птички.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Антенна пока нерабочая, но ее успешно тестировали. Она позволяет получить информацию о погоде на расстоянии длиной 300 километров и высотой 20 км, - рассказывает Александр Сушков. – Антенна фиксирует все движения облачности, покрывает все пространство Воронежской области. Может определять, когда будут град и гроза за сутки с точностью, близкой к 100-процентной.

Информацию от облаков принимает эта антенна.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Антенна "видит" на 300 километров в ширину и 20 км. в высоту.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Пространство под красным куполом весьма ограничено. Осторожно спускаюсь вниз, там тоже есть что посмотреть – в помещении площадью с маленькую каморку помещается пульт управления.

- Эта аппаратура принимает сигнал от антенны, проводит компьютерное декодирование и должна посылать сигнал в наш головной офис, на улицу Платонова,1, - продолжает экскурсию Александр Сушков. – В итоге благодаря радиолокатору можно заблаговременно оповестить МЧС, чтобы спасатели разослали штормовое предупреждение. И, конечно, такая информацию очень полезна для аэропорта – точный прогноз нелетной погоды можно будет дать гораздо раньше.

Оборудование на "пульте управления" позволит передавать сигнал на Платонова, 1.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Почему же до сих пор радиолокатор не подключен к сети?

- Здесь два аспекта. Первый – не все еще бумаги согласованы с вышестоящей организацией. И второй – гораздо более существенный. Даже сейчас слишком тесно на Платонова, 1, где располагается воронежский Гидрометцентр. А чтобы обслуживать радиолокатор, нужно оборудовать места операторов плюс еще поставить достаточно сложную технику. Пока трудно определить, когда вся эта новая аппаратура начнет работать.

Сверху открывается захватывающая панорама.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В региональном гидрометцентре, действительно, места, мягко говоря маловато. Между тем как первый этаж в здании, где синоптики обитают на втором, пустует. Метеорологи говорят, что совсем недавно их соседями была миграционная служба. Но это помещение для нее не подходило, посетители вынуждены были толпиться во дворе, внутри не было места для того, чтобы они стояли в очереди. И вроде бы уже договорились с «федералами» о передачи первого этажа синоптикам. И тут ликвидировали миграционную службу, переподчинили ее МВД. А полицейские, хотя и первый этаж практически не используют, но с недвижимостью в центре города тоже не хотят расставаться. Логично в принципе. Такая вот ситуация, пока выглядящая неразрешимой.

В головном офисе синоптики сидят чуть ли не впритык друг к другу.Фото: предоставлено Воронежским гидрометцентром.

Возможно, один из способов решения – предоставить МВД вместо первого этажа на Платонова другое помещение. Но переговоры затягиваться не должны – у соседей из Курска, Тамбова и Белгорода подобные радиолокаторы уже есть. Негоже номинальной столице Черноземья плестись в хвосте!

Первый этаж здания большей частью закрыт.Фото: предоставлено Воронежским гидрометцентром.

Вход со двора и вовсе выглядит заброшенным.Фото: предоставлено Воронежским гидрометцентром.