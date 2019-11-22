2019-11-22T17:11:58+03:00
Общество

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили реализацию мероприятий по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология»

Главная задача законодательной и исполнительной власти, профильных ведомств – увеличение к 2024 году воспроизводства леса до 100% по сравнению с вырубленным и погибшим, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Члены парламентского Комитета по экологии и природопользованию провели выездное совещание на территории Воронежского лесного селекционно-семеноводческого центра.

В 2020 году в Воронежской области продолжатся масштабные мероприятия в рамках национального проекта «Экология», в том числе региональной составляющей федерального проекта «Сохранение лесов». Значительная роль в повышении качества и эффективности лесовосстановления отводится организациям, которые занимаются лесной селекцией. Поэтому выездное совещание депутаты облдумы решили провести на территории Воронежского лесного селекционно-семеноводческого центра.

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В мероприятии приняли участие члены Комитета по экологии и природопользованию облдумы Владимир Ключников, Евгений Китаев, Николай Воронин и Василий Остроушко, а также руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Сысоев и представители профильных департаментов правительства.

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Директор Новоусманского филиала специализированного государственного бюджетного учреждения «Воронежский лесопожарный центр» Владимир Малышев показал участникам совещания цеха и оборудование для переработки лесосеменного сырья, в основном здесь готовят посадочный материал для сосновых лесов и дубрав.

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Парламентарии также увидели теплицы, куда на зимнее время отправляют сеянцы. Председатель Комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников поинтересовался, есть ли проблемы, которые мешают полноценной работе центра? Выяснилось, что большинству теплиц, которые построены и введены в эксплуатацию 7 лет назад, необходима реконструкция. Если зимой температура в помещениях не опускается ниже нормативной, то летом вместо комфортных для растений условий, устанавливается 45-градусная жара. По этой причине саженцы приостанавливают рост.

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Парламентарии отметили, что в проекте бюджета региона на 2020 год будут заложены средства, которые позволят провести поочередный ремонт теплиц лесосеменного центра.

В ближайшие дни законопроект об областном бюджете на 2020 год будет дополнительно рассмотрен всеми профильными Комитетами Воронежской областной Думы, в том числе и депутатами, которые представляют Комитет по экологии и природопользованию. Мы постараемся включить в финансовый документ средства, необходимые для того, чтобы в течение 4-х лет можно было провести полную реконструкцию тепличных помещений, - сообщил зампредседателя Комитета Евгений Китаев.

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Так же на территории центра парламентариям показали новую лесопожарную и лесохозяйственную технику. Руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Сысоев заметил, что к 2024 году обеспеченность лесничеств региона спецтехникой составит 85%.

- На финансирование проекта «Сохранение лесов» в Воронежской области из федерального бюджета было выделено около 100 млн рублей. В следующем году наш регион может рассчитывать на аналогичную сумму. Сегодня в ходе обсуждения мы постарались определить возможные дополнительные источники для проведения лесовосстановительных работ, получили конструктивные предложения от пользователей и арендаторов леса, от общественников и ученых. Все рекомендации будут включены в рабочий план Комитета на будущий год, – подчеркнул председатель Комитета по экологии и природопользованию облдумы Владимир Ключников.

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В рамках выездного заседания парламентарии обсудили и иные мероприятия по воспроизводству и сохранению лесов Воронежской области, планируемые в среднесрочной перспективе по нацпроекту «Экология».

– Главная задача, которая стоит сегодня перед представителями как законодательной, так и исполнительной власти, а также специалистами профильных ведомств – это увеличение к 2024 году воспроизводства леса до 100% по сравнению с вырубленным и погибшим. В рамках реализации нацпроекта «Экология» на территории Воронежской области планируется повысить ежегодную площадь лесовосстановления с 1,5 тысяч гектаров на старте проекта до 2,3 тысяч гектаров к 2024 году, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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