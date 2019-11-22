Выходные в Воронеже: 30-летие группы "Наив", фестиваль воздушной гимнастики

30-ЛЕТИЕ ГРУППЫ "НАИВ"

23 ноября в Воронеже на гастроли приедет группа "Наив". Коллектив привезет поклонникам большой юбилейный концерт в честь 30-летия своего творчества.

Группа "Наив" - уникальный культурный феномен, за свою историю музыканты сыграли тысячи концертов и обзавелись огромной армией поклонников, «доигравшись» до статуса легенд русского панк-рока и адекватного ему трибьюта «НАИВные песни», где их хиты перепевали коллеги калибра «Короля и Шута», «Ленинграда» и «Агаты Кристи».

Все лучшие песни за 30-летнюю историю "Наив" сыграет воронежцам 23 ноября в клубе Station Mir, начало в 19.00.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКИ

22 ноября в Воронеже пройдет большой фестиваль по воздушной гимнастике. Судить спортсменов будут лучшие профессиональные мастера и хореографы, учитывая не только технику выполнения и сложность элементов, но и растяжку, и соответствие костюмов и музыки.

У участников фестиваля будет возможность побороться за один из двух именных кубков от Олимпийских чемпионов и Кубка «Невесомости». Обладателем Кубка Виктории Комовой может стать участник, победивший в номинации "Грация и сила", обладателем Кубка Дмитрия Саутина может стать участник, победивший в номинации "Красота вращений", Кубок «Невесомость» получит лучший в номинации «Артистичность, легкость исполнения».

В программе кроме конкурсных номеров участников - показательные выступления на воздушных полотнах, гимнастическом кольце.

Фестиваль пройдет в батутном центре «Невесомость» (Ленинский пр., 174), начало в 15.00.

МУЗЕЙ В КИНО «Бернини»

23 ноября в 15.00 в кинотеатре "Спартак" очередной фильм из ухдожественного цикла. Ни один другой скульптор не определил облик Рима так, как это сделал Джан Лоренцо Бернини. Ни один другой скульптор не работал при девяти папах. Бернини стал создателем стиля барокко в скульптуре и прославился неуёмной творческой энергией и перипетиями бурной личной биографии. А лучшая в мире коллекция его скульптуры находится в собрании галереи Боргезе в Риме. «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины», «Давид» и другие шедевры Бернини из собрания Боргезе, настоящий «театр в камне», легли в основу документального фильма «Бернини».

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ТЕАТР В КИНО «Играем... Шиллера!»

23 ноября в 19.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра "Современник" - "Играем... Шиллера!" с Мариной Нееловой и Сергеем Юшкевичем.

Оригинальная версия классической пьесы в постановке Римаса Туминаса завораживает, вовлекает и втягивает в мир страстей, где противостоят друг другу сёстры - королева Елизавета Английская и королева шотландская Мария Стюарт. Соперничество двух королев замешано на столкновении не столько государственных, сколько женских интересов: ревность и зависть, борьба за любовь и власть. Они оказываются самыми несчастными женщинами, порабощёнными данной им властью и мужчинами, которые видят в них лишь орудие для достижения личных целей, реализации собственных амбиций. Будут ли в этой борьбе победители?

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ТЕАТР В КИНО «Манон»

24 ноября в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из Метрополитен опера. «Манон» Жюля Массне по жанровому определению - «комическая опера», то есть опера, где сюжет развивается в разговорных сценах и действии, а не только в музыкальных номерах. Для артистов и постановщиков это создает дополнительные сложности, ибо требует чистоты стиля и элегантности в интонациях, декорациях и существовании в образе. В противном случае вместо утонченной французской оперы зрителю достанется безвкусный и несмешной образчик оперетты с трагическим сюжетом. Но режиссер Лоран Пелли сумел избежать этой ловушки, представив на суд публики спектакль строгий и графичный.

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КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ВОЛЧКОВА

23 ноября в столицу Черноземья приедет открытие второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков. Гастрольные туры молодого артиста, обладающего уникальным бархатным баритоном, удивительной харизмой и обаянием, обезоруживающей искренностью и душевностью, и полные залы показали, что голосование зрителей и доверие жюри были не случайными, а победа заслуженной.

Сергей Волчков привезет воронежским поклонникам новую программу: артист представит зрителям всеми любимые хиты советских и зарубежных композиторов, классические произведения, легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея.

- Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя. Я очень хочу, чтобы люди уходили после моих концертов с ощущением, что их не обманули, - говорит Сергей Волчков.

На концерте публику ждет живой звук и виртуозные музыканты, а после - автограф-и фотосессия с любимым артистом.

Концерт пройдет 23 ноября в ВКЗ, начало в 19.00.

КОНЦЕРТ ВЕРЫ БРЕЖНЕВОЙ

24 ноября в столицу Черноземья приедет Вера Брежнева. Это будет первый сольный концерт звезды в Воронеже. Известность Брежневой принесло участие в группе «ВИА Гра», троица Грановская-Седокова-Брежнева гастролировала в Воронеже. А теперь знойная блондинка приедет в наш город с сольным проектом.

Брежнева представит поклонникам программу, собранную из хитов с альбома «Любовь спасет мир» и Ververa - «Любовь спасет мир», «Реальная жизнь», «Доброе утро», «Хороший день», «Мамочка», «Ты мой человек», «Любите друг друга» и друих.

Концерт пройдет в Event-Hall 24 ноября, начало в 19.00.

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ЦИРК ФИЛАТОВЫХ

В столице Черноземья продолжаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых представила новую программу.

Воронежских зрителей ждут загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Гвоздем представления станет всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеж выйдет 15 хищников - медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Будет и знаменитый медвежий бокс.

Также в программе выступают арктические лайки, пони, белоснежные голуби, большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы. Подробнее В Воронежском цирке выступают 15 медведей

Представления пройдут 23 ноября в 12.00 и 16.00, 24 ноября в 14.00.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА "ПРОСТРАНСТВО И ЛЮДИ-2"

23 ноября в мастерской «Дай пять» (ул.Пятницкого, 52, кв.5) откроется выставка «Пространство и люди-2». Это "персоналка" воронежской художницы Полины Лесовик.

- Три года назад вышла первая часть выставки. Она была про исследование и осмысление родного города как набора визуальных, звуковых и тактильных ощущений. Вторая - история про эмоциональный контакт, людей, воспоминания и тоску. Для меня эти работы стали психологической практикой примирения с действительностью и закрытия гештальтов на тему изменения города, любимых с детства мест, отъезда друзей, переездов с обжитых квартир, угнетающего вида из окна и прочих обыкновенных жизненных ситуаций, с которыми все мы сталкиваемся, - призналась художница.

Начало в 18.00.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ТЕАТР

В арт-галерее Камерного театра стартовала выставка «Черно-белый театр». Зрителям показывают графику сценографа, главного художника Ростовского музыкального театра, лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" и Всемирной выставки "Пражская Квадриеннале" Степана Зограбяна. В пространстве арт-галереи представили монохромно-лаконичный художественный мир, где нет никаких лишних цветов, только ахроматы.

- На выставке представлены 42 авторские работы в техниках тушь, черная и белая гуашь, тушь-перо, итальянский карандаш, смешанная техника, которые объединены по сериям «Драма. Персонажи», «Опера. Персонажи», «Кумиры ХХ века», «Театр Зимы», «Классики. Фото, Ч/Б», «Корабли-фантомы» и «Ч/Б сюжеты». Образы-метафоры напрямую связаны с профессиональной деятельностью театрального художника, - сообщили в театре.

Степан Зограбян оформил около 250 спектаклей в драматических и музыкальных театрах России и за рубежом (Польша, Чехия, Латвия, Эстония, Армения).

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ

В выставочном зале музея имени Крамского открылась выставка «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представил образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, показывают около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представил специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.

КАРТИНЫ В ДОБРЫЕ РУКИ

24 ноября в столице Черноземья откроется выставка бесплатного уличного искусства. 60 воронежских художников отдадут свои работы в добрые руки. Безвозмездно. То есть даром. Акция состоится в рамках флешмоба #belongstothestreetsnow.

Флешмоб родился благодаря одиозному случаю: на групповой выставке «Без названия», приуроченной к юбилею мастерской «Дай пять», кто-то украл две работы Миши Добровольского. Они висели прямо в подъезде мастерской, на стенах лестничных пролетов - и у кого-то возник соблазн "приделать им ноги". Художники не расстроились, а придумали и дальше стимулировать "любителей бесплатного искусства" - стали оставлять свои работы на улицах города и выкладывать их в соцсетях под хэштегом #belongstothestreetsnow - «Теперь это принадлежит улицам». В рамках флешмоба в разных уголках города разместили более 50 работ воронежских художников. Кто угодно забрать работы. Главный тезис художников был «Не воруйте картины с выставок!».

Теперь авторы пошли еще дальше - и предлагают забрать картины со специальной уличной выставки.

- Каждый сможет забрать себе одну, любую работу с этой экспозиции\ Выставка будет проходить круглосуточно на улице до тех пор, пока все работы не обретут своих хозяев, - говорят организаторы.

Откроется выставка в 12.00 во дворе мастерской «Дай пять» (ул.Пятницкого, 52).