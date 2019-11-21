2019-11-21T16:25:40+03:00
Экономика

Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве

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21 ноября в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом по вопросам реализации экспортного потенциала российского АПК.

В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортно ориентированных предприятий российского АПК, а также проводить совместные мероприятия с целью популяризации на внешних рынках экспортируемой российской продукции.

Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ: «Одной из ключевых стратегических задач группы ВТБ на зерновом рынке является обеспечение производителей зерна стабильным и долгосрочным спросом на продукцию, гарантированным с точки зрения логистических возможностей. Совместная работа с «Агроэкспортом» будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний АПК, координацию экспортных товарных потоков, а также развитие новых рынков и проектов».

Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК: «Соглашение с ВТБ – это часть работы по выстраиванию системы поддержки аграрного экспорта в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Наши совместные усилия позволят повысить информированность компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения российской продукции на зарубежные рынки». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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