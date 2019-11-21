Житель Воронежской области пятый год борется с транспортной компанией за выплату законной зарплаты

Житель Лисок Виктор Потапов стал жертвой предприятия ООО «Транспортная компания Дормаш». Он вместе с еще восемью сотрудниками организации остался без зарплаты, и даже суд не смог им помочь.

Виктор Иванович работал на предприятии водителем автобуса. Он принимал участие в строительстве объектов Олимпиады в Сочи – 2014 после того, как воронежский «Дормаш» выиграл тендер. Там он проработал около пяти лет. Затем та же организация в 2014 году занималась возведением моста в Борисоглебске. Если в Сочи проблем с выплатой не возникало, то здесь они начались. Сначала зарплату сотрудникам начали задерживать.

- А в 2015 году во время строительства участка дороги от Санкт-Петербурга до Финского залива нам перестали платить вообще. С января по май мы не получали никаких денег, а затем нас вышвырнули в неоплачиваемый отпуск, - рассказывает бывший работник компании.

Судебное заседание проигнорировали

Мужчина обратился в суд. На заседание представители организации не явились. Поэтому решение принималось без них. Железнодорожный райсуд Воронежа удовлетворил иск Потапова и обязал компанию выплатить долг, который, кстати, составил почти 100 тысяч рублей. Его должны были погасить за счет имущества организации.

Чуть позже Виктору Ивановичу пришло письмо от судебных приставов, где сообщалось, что арест на имущество - несколько железнодорожных вагонов для перевозки щебня - будет наложен 8 июля 2016 года. Но что-то пошло не так. По словам Потапова, они до сих пор продолжают стоять на станции Придача. Судебные приставы не предоставляют данные о том, почему так произошло, так как информация является закрытой.

В УФССП России по Воронежской области «Комсомолке» пояснили, что исполнительное производство о взыскании с ООО «Транспортная компания Дормаш» задолженности по оплате труда в пользу Потапова окончено в ноябре 2018 года в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве».

- Приставы не могут установить местонахождение должника, его имущества. Также отсутствуют сведения о принадлежащих ему денежных средствах, находящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, -прокомментировали решение в ведомстве.

Теперь мужчина может еще в течение трех лет попытаться повторно предъявить документ к исполнению.

Согласно информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), организация еще существует. Однако в ее отношении налоговой службой аж четыре раза последовательно, с разными промежутками времени, приняты решения о предстоящем исключении из реестра (т. е. в административном порядке). Последними записями фигурируют некие заявления лиц, права которых затрагиваются ликвидацией организации. Если компанию ликвидируют, сотрудникам придется оспаривать исключение из реестра, чтобы получить свои деньги.

Также фирма несколько раз указывала недостоверные сведения. Нарушения обнаруживала налоговая инспекция во время проверок. Это могла быть информация о номинальных директорах, «левых» адресах либо об адресах массовой регистрации компаний.

Кроме того, по информации в картотеке арбитражных дел «Транспортная компания Дормаш» имеет очень богатую судебную историю, где в 25 делах она выступает в качестве ответчика.

«Товарищи давно опустили руки»

- Я писал на тот момент губернатору Гордееву, Зюганову и Жириновскому и даже Путину, но результатов не добился. Все мои товарищи давно опустили руки и не верят, что можно вернуть честно заработанные деньги, - рассказывает Виктор Потапов.

Как же так получается, что закон на стороне рабочих, но деньги они получить не могут? Все дело в том, что разобраться в инстанциях, в которые необходимо обращаться, без помощи специалиста достаточно сложно. «Комсомолка» пообщалась с юристом по сопровождению бизнеса Артемом Кораблиным.

- Есть несколько способов разрешения ситуации. Самый простой - возобновление исполнительного производства, чтобы долг перед работниками погасили за счет имущества организации. При этом есть возможность контролировать процесс с помощью запросов о ходе исполнительного производства. Приставы обязаны на них ответить. Плюс можно прийти к ним в приемные дни - вторник и четверг, - поясняет специалист.

Есть и другие варианты.

- Во-первых, сотрудник может обратиться в полицию. Если зарплату не платят больше трех месяцев, то будет возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. Руководство предприятия в данном случае будет нести ответственность не только за невыплату зарплаты, но и за намеренное неисполнение решения суда. Вероятно, директор скрывал свое имущество, уводил деньги со счетов. Поэтому приставы не смогли его найти, - рассказывает юрист.

Наиболее устрашающе действует на коммерсантов подача заявления о банкротстве в Арбитражный суд.

- При этом задолженность по зарплате сотрудникам должна превышать 300 тысяч. Для этого они могут объединиться и написать коллективное заявление, - добавляет Артем Кораблин.

СПРАВКА «КП»

Что делать, если за работу не платят? Пошаговая инструкция

Согласно ст. 136 ТК РФ зарплата должна выплачиваться не реже чем два раза в течение месяца - в дни, которые установлены правилами внутреннего трудового распорядка той или иной организации. В связи с этим нарушение указанных сроков даже на один день является недопустимым и может являться основанием для привлечения работодателя к ответственности.

Первой инстанцией должно быть руководство. По действующему законодательству (ст. 142 ТК РФ) работник наделен правом на самозащиту, которая может быть выражена в форме невыхода на работу в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней. О своем намерении нужно обязательно известить начальника.

Если же с руководством компании решить вопрос не удалось, следует обратиться в Трудовую инспекцию. Чтобы получить помощь, достаточно написать обращение в инстанцию в свободной форме. Далее будет проведена проверка. По ее итогам в отношении работодателя применят санкции. Кроме того, специалисты инспекции помогут составить необходимые документы для обращения в суд.

Как вернуть деньги? Наказывать начальство будут в Трудовой инспекции, а кровно заработанное можно получить только через суд. Причем в исковом заявлении можно требовать и возвращения суммы долга, и начисления компенсации в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Не лишним будет и обращение в прокуратуру. Но, скорее всего, его перенаправят в полицию или Трудовую инспекцию, так как полномочия прокуратуры ограничены.