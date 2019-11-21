ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех организуют операционную аренду локомотивов

Стороны намерены реализовать проект в области операционной аренды по созданию на рынке локомотивной тяги доступного инструмента использования современных локомотивов как можно большему числу предприятий.

Соглашение подписали генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, заместитель генерального директора по развитию локомотивного бизнеса АО «Трансмашхолдинг» Юрий Дегтярев и генеральный директор Локотех-ПромСервис Кирилл Торопов.

Совместный проект производителя, финансового сектора и сервисной компании позволит предоставить конечному потребителю локомотивной тяги готовый к эксплуатации локомотив соразмерно с финансовыми возможностями и технологическими задачами предприятия.

Проект предполагает создание парка маневровых и магистральных локомотивов, которые будут доступны для операционной аренды. В рамках сотрудничества ВТБ Лизинг будет отвечать за финансирование, Трансмашхолдинг – за поставку новых локомотивов, Локотех – за обслуживание парка, предоставление по желанию клиента услуг локомотивных бригад, оптимизацию маневровых работ на предприятиях. Сформированный парк будет предоставляться компаниям-клиентам на условиях операционной аренды, при этом риски, связанные с выходом техники из строя из-за нарушений условий эксплуатации остаются на стороне предприятий.

«Проект реагирует на запросы времени экспоненциального роста стоимости основных средств и создает актуальный инструмент совместного пользования для потребителей в масштабах страны. Согласно стратегии ВТБ мы стремимся создать для наших клиентов самые выгодные условия и постоянно работаем над совершенствованием продуктовой линейки. Операционная аренда - это управляемые затраты и транспарентность расходов на железнодорожную инфраструктуру. Этот совместно разработанный с нашими партнерами продукт позволит обеспечить бесперебойную работу маневрового парка, поможет клиентам сэкономить бюджет и избавит от необходимости решать проблемы с ремонтами локомотивов, их простоями. Использование локомотива несколькими клиентами ускорит его амортизацию и окупаемость, повысит коэффициент его полезного использования и снизит финансовую нагрузку на отдельного эксплуатанта», - отметил Дмитрий Ивантер.

«Такой инструмент как операционная аренда, в которую уже включен полный сервис, упрощает эксплуатацию нового локомотива и отвечает принципам развивающейся во всем мире экономики совместного владения», - добавил Кирилл Торопов.

«В рамках реализации этого совместного проекта мы не только производим современную, экономически эффективную и экологичную технику, но обеспечиваем ее успешную эксплуатацию, беря на себя ответственность за состояние и обслуживание. Сегодня Трансмашхолдинг - это мощнейший научно-исследовательский и производственный потенциал. В состав компании входят современные предприятия, возможности которых позволяют использовать в производстве любые высокотехнологичные технические решения и оперативно реагировать на появление технических новинок, осваивать работу с ними», - прокомментировал Юрий Дегтярев. Банк ВТБ (ПАО).