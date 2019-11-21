2019-11-21T17:45:09+03:00
Общество

За три месяца в Воронеже изъяли более 300 литров незаконного алкоголя

И выписали на 1,08 миллиона рублей штрафов
Татьяна МИСТЮКОВА
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В администрации Воронежа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции на территории города. В нем приняли участие сотрудники мэрии, заместитель прокурора города Юрий Болдырев, заместитель начальника управления МВД по Воронежу Сергей Воронцов, председатель комитета по предпринимательству Торгово-промышленной палаты Воронежской области Дмитрий Тарасевич, а также представители общественных организаций. Провела заседание вице-мэр Людмила Бородина.

Как рассказал руководитель городского управления административно-технического контроля Максим Яровой, за третий квартал текущего года незаконная торговля алкоголем велась в Коминтерновском (21 торговый объект), Советском (10 объектов), Левобережном (8 объектов) и Центральном (6 объектов) районах.

- Предпринимаемые меры позволяют не только выявить правонарушения, но и способствуют прекращению несанкционированного алкоголеоборота, - отметил Максим Яровой.

В итоге в 10 магазинах запретили продажу алкоголя, еще четыре нестационарных торговых объекта демонтировали.

В общей сложности у коммерсантов изъяли 306 литров алкоголя и выписали им штрафов на общую сумму 1 млн 83 тыс. рублей.

– В отношении 25-ти нарушителей составлены административные протоколы, еще по 20-ти – направлены материалы в отделы полиции. Чаще всего протоколы составлялись за несоблюдение правил розничной продажи алкоголя. Реже – за продажу несовершеннолетним и торговлю без сопроводительных документов, – пояснил Максим Яровой.

Людмила Бородина отметила важность таких проверок и подчеркнула, что с предпринимателями регулярно ведется разъяснительная работа:

– Мы готовы поддерживать бизнес. Но организация торговли, в том числе и алкоголем, должна вестись на законных основаниях с соблюдением всех требований, установленных законодательством, – подчеркнула вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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