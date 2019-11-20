2019-11-20T18:04:50+03:00
Общество

В Воронеже в октябрьских субботниках приняли участие 169 тысяч горожан

Это на 27% больше по сравнению с прошлым годом
Татьяна МИСТЮКОВА
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В мэрии подвели итоги месячника по благоустройству (по традиции осенние субботники проходят в областном центре весь октябрь).

- В месячнике приняли участие более 169 тысяч человек, среди которых работники предприятий, организаций всех форм собственности, представители общественных организаций, жители города, а также сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, студенты и школьники, - рассказал заместитель руководителя управления дорожного хозяйства города Иван Селиверстов.

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По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество участников в месячника выросло на четверть. Если быть точнее – на 27%.

Это позволило убрать более 1,6 тыс. га территорий парков, скверов, лесопарковых зон, лесных массивов, бульваров, очистить от пескосмета и мусора 1053 км прилотковой зоны дорог, привести в порядок более 3,9 тыс. дворовых территорий, очистить 2645 контейнерных площадок.

- Для технического обеспечения работ было привлечено 2173 единицы техники комбинатов благоустройств районов, предприятий и организаций. Особое внимание традиционно уделялось озеленению: на территориях общего пользования, социальных объектах, дворовых территориях, улицах частного сектора, в районах детских игровых площадок было высажено более тысячи саженцев деревьев и почти пять тысяч кустарников. Проведены работы по кронированию деревьев и удалению сухостоев, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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