Мэр Воронежа не видит ничего плохого в концессии

По мнению главы Воронежа Вадим Кстенина, в обществе сложилось неверное мнение о концессии (долгосрочная аренда муниципального имущества). При должном отношении к условиям концессионного соглашения, по его словам, в выигрыше остаются все стороны. Концессионер получает возможность заработать, а муниципалитет - улучшить состояние своего имущества:

- Слово «концессия», по-моему, у всех уже вызывает какое-то отторжение, но на самом деле это не плохая история. Она позволяет не отчуждать муниципальную собственность. Все, что есть муниципальное – остается муниципальным. Все то, что происходит в результате реализации концессии: все нововведения, реконструкции, вновь созданные объекты и так далее, потом остается в муниципалитете. То есть это не созданные каким-то инвестором объекты, которые он имеет право забрать себе в собственность. Нет. Он это делает на определенных территориях и при определенных условиях, зарабатывает на этом определенные деньги, – пояснил мэр.

Сейчас в концессии в Воронеже находятся два объекта – муниципальные предприятия «Воронежтеплосеть» и «Водоканал Воронежа». Первое предприятие передали компании «Квадра». Концессионер второго – «Росводоканал Воронеж».

- Мы понимаем, что вся эта концессия в конце-концов сводится к определенным тарифам. Хотя глубокое заблуждение считать, что все перекладывается на плечи населения. В «коммуналке» при концессии, безусловно, есть определенные тарифные решения. Но при вложении каких-то денег, особенно если они большие (а речь в наших концессиях идет о миллиардах), происходит экономия текущего содержания этих самых объектов. Есть такие понятия, как «капексы» - капитальные вложения и «опексы» - операционные затраты. Вложение «капексов» позволяет экономить на «опексах». И за счет экономии операционных затрат, которые лишний раз не накладываются на тарифы, можно производить дополнительные действия по улучшению этой инфраструктуры. Тарифное управление подходит к этому очень грамотно. Когда инвестор вкладывает средства, они тут же подсчитывают экономию и требуют, чтобы он дополнительно вкладывал, либо сокращал свои потребности по тарифным решениям, - пояснил градоначальник.