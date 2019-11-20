2019-11-20T18:08:01+03:00
Общество

Мэр Воронежа не видит ничего плохого в концессии

Она позволяет инвестору заработать, но не завладеть имуществом
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По мнению главы Воронежа Вадим Кстенина, в обществе сложилось неверное мнение о концессии (долгосрочная аренда муниципального имущества). При должном отношении к условиям концессионного соглашения, по его словам, в выигрыше остаются все стороны. Концессионер получает возможность заработать, а муниципалитет - улучшить состояние своего имущества:

- Слово «концессия», по-моему, у всех уже вызывает какое-то отторжение, но на самом деле это не плохая история. Она позволяет не отчуждать муниципальную собственность. Все, что есть муниципальное – остается муниципальным. Все то, что происходит в результате реализации концессии: все нововведения, реконструкции, вновь созданные объекты и так далее, потом остается в муниципалитете. То есть это не созданные каким-то инвестором объекты, которые он имеет право забрать себе в собственность. Нет. Он это делает на определенных территориях и при определенных условиях, зарабатывает на этом определенные деньги, – пояснил мэр.

Сейчас в концессии в Воронеже находятся два объекта – муниципальные предприятия «Воронежтеплосеть» и «Водоканал Воронежа». Первое предприятие передали компании «Квадра». Концессионер второго – «Росводоканал Воронеж».

- Мы понимаем, что вся эта концессия в конце-концов сводится к определенным тарифам. Хотя глубокое заблуждение считать, что все перекладывается на плечи населения. В «коммуналке» при концессии, безусловно, есть определенные тарифные решения. Но при вложении каких-то денег, особенно если они большие (а речь в наших концессиях идет о миллиардах), происходит экономия текущего содержания этих самых объектов. Есть такие понятия, как «капексы» - капитальные вложения и «опексы» - операционные затраты. Вложение «капексов» позволяет экономить на «опексах». И за счет экономии операционных затрат, которые лишний раз не накладываются на тарифы, можно производить дополнительные действия по улучшению этой инфраструктуры. Тарифное управление подходит к этому очень грамотно. Когда инвестор вкладывает средства, они тут же подсчитывают экономию и требуют, чтобы он дополнительно вкладывал, либо сокращал свои потребности по тарифным решениям, - пояснил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть это будет уроком для всех детей»: омбудсмен – о блогерше из Екатеринбурга, которая стала мамой в 13 лет
Полина Фетисова мечтает выучиться на парикмахера, но пока вынуждена сидеть дома с двухлетней дочкой. Семья отца ребенка устроила травлю и распускала слухи о девочке на весь Среднеуральск
Новости 24
Чиновник сельской администрации в Воронежской области «простил» пьяного водителя
В Воронеже 18-летнего «закладчика» отправили в колонию
В райцентре Воронежской области сын убил мать, ударив ее ножом 35 раз
Прокуратура: погибшие на стройке в Воронеже мужчины – граждане Узбекистана
Воронежский «Буран» расторг контракт с одним из шести своих вратарей
В Воронеже 20-летняя автомобилистка сбила 7-летнего мальчика
Воронежцы взяли золото и серебро на чемпионате и первенстве мира по джиу-джитсу
Мэр Воронежа не видит ничего плохого в концессии
В Воронеже в октябрьских субботниках приняли участие 169 тысяч горожан
В Воронеже чешские педагоги рассказали, чем их подходы к работе с учениками отличаются от наших
Госавтоинспекторы предупреждают воронежских автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах
Под Воронежем двое пенсионеров устроили бордель в бане
Юные воронежцы собрали более 500 килограммов использованных батареек
Движение по воронежской плотине откроют все-таки в 2020 году
Воронежская лыжница завоевала серебро I этапа Континентального Кубка Восточной Европы
В Воронежской области в несколько раз снизилось число случаев бешенства
Что происходит на воронежском виадуке в последние дни?
Девушка из Воронежа взяла бронзу на чемпионате России по плаванию
В Воронеже ВАЗ сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
Житель Воронежской области взял кредит, вложил деньги в биткоины и все потерял
Воронежские школьники знакомятся с профессиями будущего
По мнению Вадима Кстенина, нужно развивать застроенные территории