В Воронеже чешские педагоги рассказали, чем их подходы к работе с учениками отличаются от наших

По поручению мэра Вадима Кстенина встречу провела заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Савицкая.

В составе делегации Воронеж посетили советник Среднечешской области по образованию Зденек Сеидл, заместитель руководителя департамента образования Среднечешской области Ингрид Вавржинкова, первый заместитель председателя Чешско-русского центра Станислав Губка, директора учебных заведений и учителя, преподающие русский язык и др.

Надежда Савицкая рассказала им о жизни города и последних изменениях в сфере образования: о том, что в этом году в Воронеже впервые состоялся общегородской выпускной, что в областном центре ввели рекордное количество социальных объектов – четыре школы и шесть детских садов.

Руководитель управления по работе с административными и органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова напомнила гостям о существовании между Воронежем и чешским Брно побратимских связей:

- Вы являетесь проводниками русского языка на чешской земле, и нам это очень приятно, - отметила она.

Руководитель чешской делегации Зденек Сеидл представил участников делегации и поблагодарил за приглашение:

- Всегда, когда вспоминаю о приближающемся 75-летии Победы, вижу в России памятники павшим, то острее осознаю цену победы, понимаю, что наши нынешние проблемы намного мельче.

Далее он поделился впечатлениями от посещения воронежских школ.

- Нас интересовали успехи вашей образовательной науки. И посещая школы, мы обратили внимание, как вы умеете работать с талантливыми учащимися. Вы уделяете большое внимание развитию их талантов. Мы же больше уделяем внимание «средним» учащимися, порой, не додавая внимания одаренным, - отметил Зденек Сеидл.

Подводя итог встречи, чешские гости подчеркнули важность сохранения добрых отношений между народами и пообещали, что привезут на родину самые теплые впечатления о визите в Воронеж.