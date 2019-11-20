Что происходит на воронежском виадуке в последние дни?

В конце прошлой недели на путепроводе на ул. 9 Января рабочие приступили к демонтажу элементов опоры №1: разобрали шкафную стенку, подферменники, ригель. Вместе с этим сотрудники подрядной организации счищали защитный и выравнивающий слои путепровода, а также перекладывали волоконно-оптические линии связи. Параллельно с этим на площадку завозили новые конструкции.

.

В понедельник и вторник к перечисленным пунктам добавилась подготовка к бурильным работам.

.

- Подрядчик начал подготовку технологической площадки под буровую установку для бурения скважин. За прошедшие сутки на объекте продолжались работы по разборке выравнивающего и защитного слоёв сооружения, демонтажу элементов опоры №1 и переустройству волоконно-оптических линий связи. Продолжается завоз и разгрузка балок пролётных строений, - рассказали в мэрии.