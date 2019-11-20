2019-11-20T17:22:36+03:00
Общество

Что происходит на воронежском виадуке в последние дни?

На улице 9 Января продолжают разбирать конструкции и готовятся к бурению скважин
Татьяна МИСТЮКОВА
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В конце прошлой недели на путепроводе на ул. 9 Января рабочие приступили к демонтажу элементов опоры №1: разобрали шкафную стенку, подферменники, ригель. Вместе с этим сотрудники подрядной организации счищали защитный и выравнивающий слои путепровода, а также перекладывали волоконно-оптические линии связи. Параллельно с этим на площадку завозили новые конструкции.

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В понедельник и вторник к перечисленным пунктам добавилась подготовка к бурильным работам.

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- Подрядчик начал подготовку технологической площадки под буровую установку для бурения скважин. За прошедшие сутки на объекте продолжались работы по разборке выравнивающего и защитного слоёв сооружения, демонтажу элементов опоры №1 и переустройству волоконно-оптических линий связи. Продолжается завоз и разгрузка балок пролётных строений, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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