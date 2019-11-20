По мнению Вадима Кстенина, нужно развивать застроенные территории

Тема непростая, поскольку одно дело построить дом в чистом поле, и совсем другое – взять старый дом, расселить его, снести и только потом приступить к возведению «фундамента».

- Я уже много раз говорил, что я не сторонник расширения города за границы округа. Я сторонник развития депрессивных территорий. Там дома уже заваливаются. Либо государство должно взвалить себе на плечи расселение аварийных или ветхих домов, которые, несомненно, завтра или через 5-7 лет станут аварийными. Либо мы должны стимулировать интерес застройщиков к таким территориям. Я уже не говорю про территории промзоны. Это точно не для Воронежа. Промзоны должны выноситься в иные, специально для них отведенные места, - отметил Вадим Кстенин.

Мэр рассказал, что на федеральном уровне сейчас прорабатываются механизмы поддержки застройщиков. В частности, при развитии застроенных территорий (снос старого, аварийного жилого фонда и строительство новых домов) государство планирует субсидировать строителям издержки в расчете до 25% от расселяемых в доме площадей.

- Здесь есть тонкость: субсидировать от расселяемой площади. Есть понятие «расселяемая площадь» - это то, что фактически имеет человек в аварийном доме, и «предоставляемая площадь» – какую квартиру он получает взамен. Последняя обычно значительно больше, чем первая. Пока такого решения в нормативных актах нет. Но я постоянно держу связь, и если эта стимулирующая мера будет принята, то она, безусловно, подогреет интерес строителей к развитию застроенных территорий, - отметил Вадим Кстенин.

В настоящее время этот интерес, по словам Вадим Кстенина, довольно слабый:

- Есть тенденция, что государство будет выделять финансовую помощь на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов развития застроенных территорий. На уровне правительства страны такой пакет разрабатывается. Вы знаете, что там приходится расселять большое количество ветхого и аварийного жилья. Застройщики на все это смотрят не с большим интересом. Потому что если жилье, которое им приходится расселять, не признано аварийным, то с собственниками нужно договариваться. Принудительно их расселить не возможно. И происходит некий «социальный терроризм» - так его называют сами строители. Когда владельцу квартиры говорят: «Вот у тебя 48 квадратных метров, мы тебе даем 62 метра в новом доме». А он в ответ: «Нет, дай мне два-три раза по 62 метра, тогда я подпишу тебе документы». Иногда из-за такого собственника невозможно расселить целый дом и начать строительство новой позиции. Сейчас в правительстве страны пытаются выработать ряд мер, которые позволят более эффективно осуществлять весь этот процесс и нивелировать «социальный терроризм», - пояснил градоначальник.

Автор фото: Т. Подъяблонская