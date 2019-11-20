В Воронеже опытные предприниматели раскрыли секреты новичкам

15 ноября в Воронеже в рамках национального проекта «Мой Бизнес» по поддержке малого и среднего предпринимательства состоялся мастер-класс, в рамках которого начинающие бизнесмены смогли познакомиться с опытными коллегами, обменяться знаниями и опытом, и, быть может, даже наметить переговоры с будущими партнерами.

Думаете, что бизнес - это что-то слишком сложное? Отчасти это так. Но главная сложность в том, чтобы поверить в себя. Например, среди участников мастер-класса было немало тех, кто только мечтает о своем деле. Но пришло время воплощать мечты в реальность!

Пришло время действовать!

Организаторами площадки в Воронеже для предпринимательского сообщества выступили Министерство экономического развития Российской Федерации и университет «Синергия». Генеральным партнером мастер-класса «Мой бизнес» в Воронеже стало Акционерное общество «Почта России».

Начал мастер-класс Евгений Кузьмин, вместе с женой Ириной он основал кондитерскую «Варина мама». Молодой предприниматель без стеснения признается, что открыть свое дело его заставила нужда. При этом первый опыт с «островками» в торговых центрах, где воронежец продавал натуральный лимонад на розлив, получилась не слишком успешной.

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Евгений Кузьмин искренне рассказал, как находит мотивацию для себя: он не только успешен в бизнесе, но и, например, значительно похудел – с начала июня на 27 кг! При этом он посоветовал не слушать чужие советы: «Не надо никого слушать. Делайте так, как вы считаете правильным! И будет вам счастье!»

Юлия Резникова сегодня возглавляет компанию «Оценка Черноземья», когда она только начинала, то успела пройти и через то, что партнер уводит бизнес, и через отсутствие клиентов – но все это лишь закалило характер предпринимателя. Участникам мастер-класса Юлия уверенно говорит: «Постоянно задавайте вопрос: «Что у меня есть?». И если в начале своей карьеры и через какое-то время не меняете ответа – значит что-то идет не так. Задумайтесь! Вероятно, пришло время действовать!

Это мой путь

Пожалуй, самой яркой частью выступления Олеси Назаровой, генерального директора ГК «Здоровый ребенок», стало ее видение становления команды. Она рассказала, как сегодня руководит коллективом примерно из трехсот человек и как только «начиналась» ее компания. Знаете в чем главный секрет Олеси Назаровой? Ей всегда нужна новая задача! Если их нет, особенно сложных и интересных, то мы неминуемо попадем в застой – этого нельзя допускать!

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- В сообществе «Happy mama» мы рассказываем друг другу об интересных мероприятиях. Так и узнали об этом мастер-классе. Было здорово! Очень понравилось, спикеры, конечно, вдохновляют. Рада, что такие мероприятия проводятся. Хотелось бы, чтобы была возможность поучиться у таких опытных людей, - рассказывает участница Наталья Вдовенко, ее муж развивает свой бизнес по реставрации мебели.

Генеральный директор и хозяйка комплекса «Яр» Яна Чернышова завершила вечер: она не только поделилась собственным опытом того, как начинала бизнес в 90-е и как продолжает его сейчас, но и подчеркнула, насколько важно быть в различных объединениях и сообществах, чтобы понимать, чем «дышит» та или иная сфера.

- Мне часто задавали и до сих пор задают вопрос: «Зачем тебе это надо? Деньги можно зарабатывать и проще». Я не спорю, но это мой путь. Мне сложно ответить. Я считаю, что любой человек, который ввязался в предпринимательство, проявляет, прежде всего, себя. Он – лидер! Таков его характер, - подчеркнула Яна Чернышова.

«Мой бизнес» должен сформировать сообщество

- Участники мастер-класса посмотрели на опыт уже бывалых предпринимателей и изучили, какие ошибки бывают при становлении бизнеса. Думаю, некоторых даже подстегнула та эмоциональность, с которой выступали спикеры, на открытие собственного дела. Соответственно мы будем «подхватывать» этих инициативных людей и «взращивать», чтобы у них все получилось – это наша главная задача, - поделился Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже.

Андрей Геннадьевич пригласил всех бизнесменов, начинающих и уже опытных, в новый центр «Мой бизнес», который откроется в начале декабря по адресу: ул. Свободы, д. 21.

На площади более 1100 квадратных метров, будет создана широкая сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Например, «Фонд развития предпринимательства» и Гарантийный фонд помогут привлекать на льготных условиях кредитные средства. В центре можно будет бесплатно зарегистрировать ИП или даже ООО или, например, провести деловую встречу, семинар, лекцию. В целом под крышей «Моего бизнеса» должно сплотиться региональное бизнес-сообщество.

- Мы уже достаточно давно работаем в данной сфере. В нашем университете есть специальный факультет бизнеса для ребят, которые хотят открыть свое дело. И эти начинания важно поддерживать в России. Мы являемся основным оператором информационной кампании национального проекта по поддержке предпринимателей. И для нас важно, чтобы было больше бизнесменов в нашей стране, - отметила Альфия Сайтакова, продюсер форумов университета «Синергия».