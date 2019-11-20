В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике

Мэрия Воронежа совместно с городской Думы объявила о старте ежегодного конкурса по журналистике.

- На конкурс подаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в текущем году в местных и центральных (материалы журналистов по Воронежу и Воронежской области) средствах массовой информации. Предоставляемые на конкурс материалы не должны быть размещены в СМИ на коммерческой основе или в рамках контрактов на информационное обслуживание. Одно СМИ вправе представить заявки на соискание премии не более чем в четырех номинациях. При этом в каждой из этих четырех номинаций данным СМИ может быть заявлено не более двух журналистов, - оговаривается в условиях конкурса.

Заявка для участия в конкурсе подается до 1 декабря текущего года и может быть отправлена по электронной почте на адрес gorduma@bk.ru. К заявке прилагаются печатные материалы в формате .pdf, ссылки на аудио-, видеозаписи, фото-материалы и материалы, размещенные в сетевых изданиях, выдвигаемые на соискание городской премии.

Номинации на соискание премии:

— «Городская среда» (публикации, посвященные благоустройству, строительству, экологии, актуальным городским событиям и проблемам);

— «Территория заботы» (публикации, посвященные проблемам образования, здравоохранения, работе в сфере социальной защиты населения, общественные инициативы);

— «Культурный уровень» (публикации, посвященные проблемам культуры, духовности, молодежной политики);

— «Политика» (публикации, посвященные работе органов местного самоуправления, освещающие политические события);

— «Экономика» (публикации об экономических процессах на территории города);

— «Проба пера» (публикации журналистов с опытом работы до двух лет);

— «Спорт и здоровый образ жизни» (публикации, посвященные вопросам массового спорта и пропаганды здорового образа жизни);

— «Острый взгляд» (фоторепортаж).