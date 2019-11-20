Воронежские школьники на выпускной готовы пожертвовать погодой, но не приглашенной «звездой»

14 ноября мэрия Воронежа в социальной сети «Вконтакте» запустила опрос: «Что важнее для ночи прощания со школой: «звезда» или погода?».

Поводом к появлению опросу возникла ситуация с общегородским выпускным, который прошел в этом году впервые в парке «Алые паруса». Организатором молодежного мероприятия выступила мэрия Воронежа. На праздник к школьникам приехали медийные личности: Тимур Родригез, Анна Старшенбаум, Матвей Зубалевич, а также ведущие утреннего шоу STARПерцы от «Нового Радио». Ребятам показали лазерно-пиротехническое шоу и шоу фонтанов. А самым главным подарком стало выступление рэпера Тимы Белорусских. В общем, с выбором артистов, как признались выпускники, угадали. Но не угадали с погодой – пошел дождь. Из-за того, что все «звезды» были согласованы, выпускной не получилось оперативно перенести.

– Если не привязываться к графику хедлайнера, а брать во внимание именно прогноз погоды, тогда можно было рассмотреть возможность переноса празднования и при этом не ущемлять ту насыщенную программу, которая запланирована. Но, в любом случае, решать, что важнее – хорошие погодные условия или концерт приглашенной звезды – самим выпускникам, – отметил мэр Вадим Кстенин.

В итоге запустили опрос. Меньше чем за неделю в нем приняли участие более 800 человек. Отвечая на вопрос «Что важнее для ночи прощания со школой: «звезда» или погода?», почти 55% проголосовали за «звезду». За погоду, отдали голоса соответственно чуть больше 45%.

Однако результаты еще могут измениться, поскольку голосования продлится до 28 ноября.