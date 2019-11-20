Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»

В частности, региональные парламентарии приняли участие в обсуждении перспективы развития командных видов спорта в Воронежской области. Организатором мероприятия, которое состоялось в формате круглого стола, по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, выступил парламентский Комитет по физической культуре и спорту. Модератором дискуссии стал председатель Комитета Евгений Хамин.

Руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин рассказал о перспективах развития командных видов спорта на территории региона, а затем участники круглого стола обсудили законодательное регулирование в сфере финансирования спортивных команд, вопросы развития спортивной инфраструктуры и подготовку кадрового резерва в Воронежской области. Свои предложения на тему медицинской реабилитации спортсменов озвучил заместитель председателя Комитета облдумы по физической культуре и спорту Алексей Чернов.

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По итогам круглого стола депутаты облдумы предложили профильному департаменту правительства усилить работу по подготовке команд по игровым видам спорта в целях достижения ими высоких результатов на всероссийском уровне. Кроме того, решено финансово поддержать муниципальные спортивные школы, которые обеспечивают целенаправленную подготовку спортивного резерва в соответствии с требованиями федеральных стандартов. А Комитетам Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту, а также по охране здоровья рекомендовано сформировать предложения по медицинской реабилитации спортсменов и воспитанников ДЮСШ.

Общим поручением для профильных структур исполнительной и законодательной власти региона стала организация ежегодного мониторинга состояния игровых видов спорта в Воронежской области.

Также на текущей неделе председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в работе федерального селектора на тему строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 2020 году.

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– Вовлечение воронежцев в активные занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни – входят в число приоритетных направлений работы как законодательной, так и исполнительной власти региона, – отметил Владимир Нетёсов.

За девять месяцев текущего года в области проведено 560 всероссийских и региональных, а также 2500 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. В сдаче норм ГТО приняли участие 85 тысяч человек, это на 13 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Нетёсов напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача к 2024 году обеспечить увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В текущем году, по оценкам экспертов, этот показатель в регионе составит 45%, что выше среднероссийского значения, которое ориентировочно составит 39-40%. По прогнозам, число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч, что на 37 тысяч больше чем в 2018 году.

Владимир Нетёсов также добавил, что в рамках национального проекта «Демография» общий объем финансирования регионального проекта «Спорт – норма жизни» до 2024 года составляет 2 млрд 169,8 млн рублей. Эти средства направят на улучшение состояния спортивной инфраструктуры, а также на приобретение спортоборудования для учреждений, реализующих программы спортивной подготовки.

В частности, в Воронеже в ближайшее время откроется «Центра гребли на байдарках и каноэ». В текущем году приобретено оборудование на спортивные площадки для подготовки и сдаче нормативов ГТО в 13 муниципальных районах области, а до 2024 года такое оборудование появится во всех районах области. Также в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» до конца 2019 года в регионе запланирован ввод в эксплуатацию 21 спортобъекта, добавил Владимир Нетёсов.

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Председатель Воронежской областной Думы подчеркнул, что представители депутатского корпуса и широкой общественности продолжат контроль за ходом строительства и качеством работ на спортивных объектах. Напомним, в 2020 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано строительство 13 объектов спорта, а в рамках госпрограммы Воронежской области – еще семи.

Справочно

По итогам 2018 года Воронежская область заняла 25 место по объему расходов на физическую культуру и спорт среди всех субъектов страны. Общая сумма составила 2,5 млрд рублей.