ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro

Общий оборот по ним превысил 500 млн рублей, из которых 8 млн составили платежи за границей. Клиенты ВТБ совершили покупки в более чем 40 странах, чаще всего в Нидерландах, Великобритании, Турции, Беларуси и Кипре.

Кобейджинговая карта «Мир»-Maestro дает возможность проведения транзакций как в России, так и за рубежом. Она поддерживает технологию бесконтактной оплаты, что дает возможность расплачиваться картой за покупки и услуги в одно касание. Карта также позволяет получать наличные и пользоваться привилегиями программ лояльности не только банка ВТБ, но и платежной системы «Мир». В России ее принимают везде, где можно расплачиваться картами «Мир», а за рубежом – в любых точках приема Maestro (бренд Mastercard). Для оплаты покупок в России карту можно привязать к мобильному платежному сервису Mir Pay для смартфонов на ОС Android.

«ВТБ стремится предлагать своим клиентам современные продукты, и данный проект – важный шаг на пути к переходу в безналичные платежи и уходу от наличных денег. Это одна из ключевых тенденций рынка. Также эмиссия кобейджингового вида карты повысит популярность современных карточных продуктов «Мир». Со своей стороны мы обеспечим нашим клиентам комфортный и безопасный сервис для совершения покупок как в России, так и за рубежом», - отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«В рамках своей стратегии ВТБ развивает единую фабрику по сопровождению продуктов и услуг, максимально удобных для пользователей. Мы постоянно совершенствуем сервис доставки и реализуем онлайн-сервисы. Все эти услуги будут доступны и для карт «Мир»-Maestro. Уверен, наши клиенты оценят все преимущества данного продукта», - отметил Сергей Миловский, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«ВТБ является не только одним из крупнейших эмитентов национальных платежных карт, но и важным стратегическим партнером платежной системы «Мир», который в числе первых присоединяется к нашим новым проектом и внедряет новые сервисы. Уверен, что этот продукт банка будет также востребован у его клиентов», – комментирует Максим Лазырин, коммерческий директор ПС «Мир».

ВТБ начал эмиссию национальных платежных карт с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 12 млн карт «Мир». Также банк предлагает своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay для совершения транзакций с помощью смартфона с поддержкой технологии NFC на платформе Android (версия 6.0 и выше). Банк ВТБ (ПАО).