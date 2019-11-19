2019-11-19T15:55:54+03:00
Экономика

ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro

Банк ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых «Мультикарт» «Мир»-Maestro с возможностью бесконтактной оплаты двумя платежными системами с момента запуска проекта в июле 2019 г.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Общий оборот по ним превысил 500 млн рублей, из которых 8 млн составили платежи за границей. Клиенты ВТБ совершили покупки в более чем 40 странах, чаще всего в Нидерландах, Великобритании, Турции, Беларуси и Кипре.

Кобейджинговая карта «Мир»-Maestro дает возможность проведения транзакций как в России, так и за рубежом. Она поддерживает технологию бесконтактной оплаты, что дает возможность расплачиваться картой за покупки и услуги в одно касание. Карта также позволяет получать наличные и пользоваться привилегиями программ лояльности не только банка ВТБ, но и платежной системы «Мир». В России ее принимают везде, где можно расплачиваться картами «Мир», а за рубежом – в любых точках приема Maestro (бренд Mastercard). Для оплаты покупок в России карту можно привязать к мобильному платежному сервису Mir Pay для смартфонов на ОС Android.

«ВТБ стремится предлагать своим клиентам современные продукты, и данный проект – важный шаг на пути к переходу в безналичные платежи и уходу от наличных денег. Это одна из ключевых тенденций рынка. Также эмиссия кобейджингового вида карты повысит популярность современных карточных продуктов «Мир». Со своей стороны мы обеспечим нашим клиентам комфортный и безопасный сервис для совершения покупок как в России, так и за рубежом», - отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«В рамках своей стратегии ВТБ развивает единую фабрику по сопровождению продуктов и услуг, максимально удобных для пользователей. Мы постоянно совершенствуем сервис доставки и реализуем онлайн-сервисы. Все эти услуги будут доступны и для карт «Мир»-Maestro. Уверен, наши клиенты оценят все преимущества данного продукта», - отметил Сергей Миловский, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«ВТБ является не только одним из крупнейших эмитентов национальных платежных карт, но и важным стратегическим партнером платежной системы «Мир», который в числе первых присоединяется к нашим новым проектом и внедряет новые сервисы. Уверен, что этот продукт банка будет также востребован у его клиентов», – комментирует Максим Лазырин, коммерческий директор ПС «Мир».

ВТБ начал эмиссию национальных платежных карт с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 12 млн карт «Мир». Также банк предлагает своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay для совершения транзакций с помощью смартфона с поддержкой технологии NFC на платформе Android (версия 6.0 и выше). Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября
20-22 ноября 2019 года в Москве в Центре международной торговли проходит 11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» – крупнейшее инвестиционное мероприятие в России, которое соберёт участников из 80 стран
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
ВТБ совместно с мультимедийным холдингом РБК объявляют о старте специального проекта «Честный стол», направленного на поддержку российского бизнеса. В его рамках также пройдет конкурс, в котором может принять участие любой предприниматель
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
ВТБ Лизинг запустил акцию с повышенной скидкой на автомобили Renault. Модели Duster и Kaptur можно приобрести с выгодой до 10% от розничной цены, Arkana – до 6%. Предложение действительно до конца декабря. Количество автомобилей ограничено
Почта России и банк ВТБ через АО «НЛТ» увеличивают логистические мощности в Перми
Автоматизация процессов и использование современного оборудования на новом ЛПЦ будут отвечать самым высоким потребностям по скорости обработки заказов, которые предъявляет растущий рынок электронной торговли
ВТБ: в этом сезоне пользователи «Велобайка» совершили свыше 5 млн поездок
В Москве завершил работу седьмой сезон работы общественного городского проката «Велобайк». С 20 апреля по 17 ноября 2019 года москвичи и гости столицы совершили рекордное количество поездок – 5 млн, что на 17% превышает показатель прошлого года
Аренда виртуального сервера. С чего начать?
Мир интернет-технологий значительно преобразился - теперь за пару кликов можно взять в аренду виртуальный сервер и безопасно хранить свои данные. Почему аренда выгодней и как выбрать подходящий сервер - в материале «КП»
ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино
Банки-партнеры выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае
Новости 24