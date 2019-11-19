2019-11-19T15:53:13+03:00
Экономика

ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»

ВТБ совместно с мультимедийным холдингом РБК объявляют о старте специального проекта «Честный стол», направленного на поддержку российского бизнеса. В его рамках также пройдет конкурс, в котором может принять участие любой предприниматель
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В проекте «Честный стол» 15 основателей и руководителей крупных российских компаний подробно расскажут о создании и развитии собственного дела. В их числе будут Максим Каширин (основатель и президент Simple Group), Денис Долматов (генеральный директор CarPrice), Феликс Шпильман (CEO Ostrovok.ru) и многие другие. Читатели узнают не только о взлетах, но и ошибках и трудностях, которые преодолели эти предприниматели.

Конкурс в поддержку проекта продлится до 16 декабря. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте delo-vtb.rbc.ru, а затем выполнить творческое задание – написать эссе на тему «Сложности, которые привели мой бизнес к успеху». Это должна быть история предпринимателя о существующем зарегистрированном бизнесе.

Жюри конкурса возглавит заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. В комиссию, которая выберет победителей, также войдут основатель компании «Дымов» — Вадим Дымов, руководитель РБК-ТВ Илья Доронов, а также бизнес-тренер Владимир Герасичев.

С первого дня конкурса на сайте начинается голосование, по итогам которого будет определен рейтинг участников по количеству поданных голосов. Жюри выберет лучшие из проектов, вошедших в первую десятку рейтинга.

Победителю конкурса будет вручена призовая сумма в размере 1 000 000 рублей на развитие бизнеса. Вместе с участниками, занявшими второе и третье места, он получит годовое премиальное обслуживание в ВТБ. Победители будут поощрены электронным сертификатом на мотивационный тренинг «Контекст», который проводит бизнес-тренер Владимир Герасичев. Призеры конкурса также смогут принять участие в индивидуальном тренинге от ВТБ на тему «Выход на экспорт» и получить консультации экспертов из компании Business Relations.

«ВТБ оказывает всестороннюю поддержку среднему и малому бизнесу. В соответствии с нашей новой стратегией мы стремимся стать для предпринимателей банком-экспертом, который не только поможет эффективно воспользоваться услугами, но и подскажет, как продуктивно развивать бизнес. Наш новый проект позволит предпринимателям, ориентированным на энергичный рост, ознакомиться с опытом успешных компаний. Именно они составляют большинство среди наших клиентов и партнеров и служат основой для устойчивого развития экономики страны», — отметил Денис Бортников.

В 2018 году ВТБ вместе с мультимедийным холдингом РБК также запускали конкурс в поддержку предпринимателей — «Помогаем делом». За время его проведения сайт проекта посетили более 1,3 млн пользователей, а истории становления своего бизнеса представили жюри свыше 200 участников из более чем 65 городов России. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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