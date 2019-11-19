ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault

«Renault стабильно входит в топ-5 самых продаваемых в лизинг марок на российском рынке. Duster является самым продаваемым полноприводным автомобилем с 2013 года. Сегмент кроссоверов очень быстро растет сейчас именно в части массовых автомобилей. Мы рады предоставить актуальное предложение по приобретению этой и других моделей из линейки Renault. Создание лучших условий для наших клиентов является ключевым приоритетом стратегии ВТБ», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг занимается продажами Renault с 2012 г., за это время клиентам было передано более 6 тыс. автомобилей в финансовый и операционный лизинг. Самыми популярными моделями марки для приобретения в лизинг являются Duster, Logan, Sandero. В июле 2019 г. стартовали продажи нового Renault Arkana.

Справочно

Компания Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 150 точек по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,8 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья. Банк ВТБ (ПАО).