Воронежцы попросили отремонтировать дорогу, провести уличное освещение и поставить остановку

В рамках приема граждан к руководителю управления дорожного хозяйства города Олега Котову обратились жители частного сектора.

Так, Вячеслав Петров, проживающий на улице Одесской, попросил включить в план ремонта на следующий год проезд от улицы Одесской до улицы Журналистов.

– Дорожное покрытие на нашей улице сделали в прошлом году. На улице Журналистов тоже есть асфальт, а вот проезд, соединяющий эти улицы, практически не имеет покрытия, хотя используется жителями наших улиц, – пояснил мужчина.

Олег Котов отметил, что ремонт данного проезда запланирован на следующий год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

– Ежегодно мы полностью обновляем дорожное покрытие на 15-25 улицах частного сектора. В предварительный план работ на следующий год объект, о котором вы говорите, мы включили, – ответил руководитель управления дорожного хозяйства.

Следующим заявителем стал Евгений Хлыстов. Он указал, что в так называемом районе «Глинозём» не хватает уличного освещения. По словам Олега Котова, работы по строительству наружного освещения по улице Шишкова (от проспекта Труда до улицы Лидии Рябцевой) только начались:

– Частично эти работы будут выполнены в текущем году, частично – в следующем. Кроме того, планируем осветить участок проспекта Труда от улицы Шишкова до улицы Урицкого, – пояснил руководитель управления дорожного хозяйства.

А Мария Володина попросила организовать остановочный павильон в микрорайоне Малышево у Дома культуры:

– В прошлом году я была у вас на приёме, и вы пообещали в этом году вопрос с павильоном решить. Но до сих пор ничего нет, – рассказала заявительница.

Олег Котов пояснил, что павильон уже установили 1 ноября и показал ей фотографии. Мария Володина от жителей микрорайона поблагодарила чиновника за решение вопроса.