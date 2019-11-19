2019-11-19T18:02:56+03:00
Общество

В Воронеже началась подготовка к переписи населения

Чиновники на местах проверяют наличие указателей улиц и домов
Татьяна МИСТЮКОВА
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В управе Ленинского района состоялось заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Его провела заместитель руководителя управы Марина Андрейчук. Вместе со своими сотрудниками и представителями Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области она обсудила состояние так называемого адресного хозяйства в Ленинском районе.

Так, например, в секторе индивидуальной жилой застройки района – 238 улиц и 7775 жилых домов. В настоящее время ведется обследование на предмет наличия указателей улиц и домов.

- После завершения мониторинга всей территории района, комиссия подготовит план мероприятий по восстановлению аншлагов, - рассказали в свою очередь в мэрии Воронежа.

Под аншлагами в данном случае имеются в виду таблички на заданиях с указанием названия улицы, номера дома и прочей информации.

НАША СПРАВКА

Для подготовки к переписи населения 2020 в Воронеже при управах созданы районные комиссии. Их задача – координировать действия структурных подразделений районной управы при подготовке и проведении переписи населения, а также оперативно решать вопросы взаимодействия всех участников процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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