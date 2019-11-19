Депутаты Воронежской облдумы обсудили с правительством региона социально-экономическое развитие области

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Гусев председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководители парламентских фракций и председатели думских комитетов, а также члены правительства области.

В своем приветственном слове Александр Гусев особо отметил совместную работу депутатского корпуса и правительства области над главным финансовым документом года, а также напомнил о наиболее значимых статьях расходов и новациях, заложенных в бюджет.

.

– Документ по-прежнему носит ярко выраженный социальный характер – более 60% всего объема расходов относится к социально значимым отраслям: здравоохранению, образованию, социальной защите, культуре и спорту. Мы исходим из того, что бюджет должен быть сбалансированным. Поэтому не только сохраняем и индексируем статьи расходов, но и добавляем новые меры поддержки, – сказал глава региона.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов в своем вступительном слове коротко остановился на текущей работе регионального парламента по рассмотрению бюджета. Он отметил, что проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов отвечает задачам развития экономики региона, выполнения социальных обязательств и улучшения качества жизни населения Воронежской области.

.

– Основные тренды бюджетной политики на трехлетний период также соблюдены, в том числе, сделан акцент на реализацию стратегических целей и национальных проектов – в 2020 году на выполнение нацпроектов в Воронежской области будет направлено порядка 19 млрд рублей, из них более 9 млрд – из региональной казны. В бюджете заложено значительное увеличение финансовой помощи муниципалитетам, на эти цели будет направлена почти треть всего бюджета области. «Бюджет развития», включая три самых крупных направления – поддержку сельского хозяйства, Дорожный фонд, и областную адресную инвестпрограмму, составит почти 30 млрд рублей, – перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он отметил, что 25 ноября проект закона будет еще раз рассмотрен на заседаниях профильных комитетов с учетом поступивших замечаний и предложений. 3 декабря законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании областной Думы в первом чтении, а 17 декабря – во втором чтении.

Владимир Нетёсов также подчеркнул, что помимо работы над бюджетом сейчас идет формирование плана законодательной деятельности на 2020 год.

– Эту работу, как и прежде, мы выполняем в тесном контакте с правительством области, – отметил председатель Воронежской областной Думы.

В ходе дальнейшего обсуждения, депутаты Воронежской областной Думы озвучили ряд вопросов, волнующих избирателей, а также высказали предложения по мерам поддержки ряда категорий граждан.

.

В частности, председатель думского Комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов поднял вопрос обеспечения бесплатными земельными участками льготных категорий граждан. В городе Воронеже, где вопрос с получением земельных участков на сегодняшний день стоит наиболее остро, в очереди на получение участка зарегистрировано более 12500 человек, почти четверть из них представляют многодетные семьи. Основная проблема – отсутствие земельных участков в черте города. Чтобы полностью закрыть очередь необходимо изыскать около 5 тысяч га земли (около 1 тысячи га для многодетных семей). Парламентарий отметил, что частичным решением могло бы стать законодательное внедрение альтернативы – денежной компенсации вместо земельного участка.

.

Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров затронул тему социальной поддержки первичного звена медработников. Напомним, что сегодня на федеральном уровне идет разработка новой современной модели оказания первичной медико-санитарной помощи, которая подразумевает выделение дополнительных средств на это направление, в том числе оказание различных видов поддержки медицинским работникам. По примерным подсчетам, можно говорить о 1,5 млрд рублей дополнительных средств из бюджета государства для Воронежской области в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. При этом, не дожидаясь решений на федеральном уровне, в регионе проводится глубокий анализ состояния инфраструктуры и кадрового обеспечения первичного звена здравоохранения для выработки новых решений, которые позволят, в том числе, создать эффективную систему привлечения кадров в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, на всей территории области.

Также в ходе встречи законодатели и руководители исполнительных органов власти обсудили тему экономического развития области, в частности, поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также вопросы, касающиеся реализации программы «Чистая вода» в сельских районах и ремонта конкретных социальных объектов. Кроме того, депутаты подняли тему активизации работы с молодежью, и предоставления льгот отдельным категориям работников, в частности, речь шла об учителях начальных классов, особенно в сельской местности.